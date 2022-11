El equipo de FBMDS compartió su visión sobre cómo superar los bloqueos creativos en la industria de los casinos iGaming.

Nota de opinión.- Crear un juego de casino en línea puede ser un proceso emocionante, pero a veces puede parecer demasiado. El equipo de FBMDS se sentó con sus artistas de juegos para aprender consejos sobre cómo superar los bloqueos creativos en la industria de iGaming.

¿Alguna vez has comenzado a trabajar en un proyecto, pero no se te ocurrió ninguna idea? Tal vez te hayas sentido estancado o frustrado cuando no pudiste encontrar una solución para resolver un problema relacionado con el trabajo.

Tenemos buenas noticias para ti. Esos se llaman bloqueos creativos y hay formas de solucionarlos. En este artículo te mostraremos:

¿Qué son los bloqueos creativos y cómo detectarlos?

Las principales luchas creativas de los Game Artists de FBMDS®

Cómo luchar contra los bloqueos creativos y adoptar Creative Momentum.

Entonces… ¿qué son los bloqueos creativos?

Idealmente, los artistas del juego estarían llenos de nuevas concepciones y sugerencias todos los días. Desafortunadamente, eso no es realista porque no siempre es así como se desarrolla. Un bloqueo creativo sucede cuando alguien se siente sin inspiración para generar ideas mientras trabaja en un proyecto y sucede en todo tipo de roles creativos.

Si su trabajo requiere que traiga constantemente conceptos innovadores y listos para usar, como en la industria de iGaming, existe una presión adicional para ser original todo el tiempo. Los pensadores creativos suelen utilizar sus habilidades de inspiración y análisis para lograr ese momento en el que uno exclama “¡Eureka!”, pero a veces pueden quedarse sin combustible artístico. Y eso es normal.

Aquí hay una lista de sentimientos comunes para aquellos que pasan por bloqueos creativos:

Falta de motivación para crear;

Pánico cuando se enfrenta a una habilidad, plataforma o tema desconocido;

Una sensación de estar atrapado y abrumado;

Entumecimiento a las tareas de trabajo sin terminar y los próximos proyectos;

Largas jornadas de trabajo pero poca productividad.

En la industria del iGaming, así como en cualquier otro sector que requiera originalidad, los artistas son más susceptibles a estos sentimientos. Comprendamos por qué surgen los bloqueos creativos y qué puede causarlos.

Ser creativo no siempre es todo diversión y juegos

Esforzarse por la diferenciación es clave cuando se trata de llevar adelante cualquier tipo de negocio, y el sector de juegos de casino en línea de FBMDS® no es una excepción. Aunque para los artistas de juegos algunos días pueden sentirse más productivos y fructíferos que otros, pueden encontrar barreras para la inspiración tanto en tareas más pequeñas como en proyectos más grandes.

Imaginar el juego de tragamonedas en línea perfecto, el mejor título de video bingo o el producto de juego de mesa más atractivo en FBMDS® no es una tarea fácil. Para crear productos con temas y escenarios fuertes, los sonidos más destacados y las mejores recompensas, nuestros artistas de juegos pasan por un intenso proceso creativo. Estos son algunos ejemplos de bloqueos creativos en sus procesos de trabajo:

Diseñadores gráficos

En el trabajo de un diseñador gráfico de FBMDS®, inventar escenas de juego coloridas, con fondos inmersivos y animaciones llamativas es parte del trabajo. Pero hay momentos en los que necesitan salir de su zona de confort y probar nuevas aplicaciones de diseño, lo que a veces puede resultar aterrador y desalentador.

Diseñadores de sonido

Además, un diseñador de sonido debe probar constantemente nuevas ideas y composiciones de sonido para cumplir con las expectativas del cliente para un juego específico. Adaptar sus propias preferencias y mejores prácticas para lograr un resultado agradable puede ser un dilema en sí mismo, ya que el arte de crear con sonidos es extremadamente subjetivo.

Desarrolladores de software

Para un ingeniero de software en FBMDS®, la creatividad es esencial cuando el objetivo final es mantener el código del juego escalable o capaz de evolucionar adecuadamente. Diferentes problemas pueden tener diferentes soluciones, pero encontrar la mejor, la que se ajuste al alcance del proyecto y abra espacio para futuros incrementos, es el verdadero desafío.

Matemáticos del juego

Además, un Game Mathematician debe ser ingenioso para elegir el mejor escenario posible que probablemente cautive a los jugadores y los haga apostar. Ponerse en el papel de un jugador real y realizar mejoras adicionales para crear modelos de juego más interesantes requiere creatividad, porque ningún jugador es igual y el comportamiento humano a veces es impredecible.

Estos son solo algunos de los obstáculos que enfrentan nuestros artistas de juegos todos los días, pero a veces los problemas no son tan visibles. Aquí hay algunas otras razones por las que podría estar experimentando bloqueos creativos:

Bloqueo emocional: cuando estás lidiando con problemas personales que afectan tu estado de ánimo;

Rutinas creativas inconsistentes: cuando no puede encontrar las mejores prácticas para ser creativo;

Estímulo insuficiente: cuando te faltan referencias e inspiración para crear;

Sin pausas laborales ni tiempo de inactividad: cuando trabaja durante demasiado tiempo;

Pensamiento excesivo: cuando tu mente habla más fuerte que tu imaginación;

Dudas de uno mismo: cuando interviene tu crítico interior.

Entonces… ¿cuáles son los mejores consejos para combatir estos inconvenientes en el trabajo diario de un artista de juegos? Hemos recopilado algunos consejos que han funcionado para los artistas de FBMDS® y que te facilitarán poner en marcha tus ideas.

Abrazar el impulso creativo

Es fundamental saber que ningún bloqueo creativo dura para siempre. Para salir de la mentalidad de piloto automático y baja motivación, existen algunas técnicas que pueden ser útiles para que tus creaciones fluyan más fácilmente.

Desbloquea tu inspiración

Cuando un proyecto requiere toda su atención e inventiva, las referencias pueden ser una herramienta útil para impulsar el proceso de trabajo. Cuantos más ejemplos busque relacionados con un producto, evento o tema, mejor preparado estará para unir diferentes elementos y crear su propia idea o solución única.

En la esfera creativa del negocio, eres lo que consumes, así que empieza a hacer comparaciones periódicas de las mejores inspiraciones que puedas encontrar, por ejemplo: sonidos, música, recuerdos visuales, conversaciones, personas, películas. Así podrás hacer florecer tus ideas.

Encuentra espacio para la improvisación

Hay poder en ser espontáneo. Puedes hacer crecer tu imaginación probando nuevas habilidades, plataformas o perspectivas inusuales. Lo que puede sonar extraño podría ser una gran idea que solo necesita un poco de pulido, así que asegúrese de tener tiempo para experimentar y seguir su intuición.

Logra un equilibrio entre el trabajo y la vida

Al igual que cualquier otro trabajo, los artistas también necesitan descansos. Trabajar sin parar es improductivo y puede hacer más daño que bien a cualquier proyecto que tengas entre manos. Cuando te sientas sin inspiración o cansado, tómate un tiempo para descansar y recargar energías.

Esté atento a su entorno, a las experiencias que pueda tener solo, con amigos o familiares. Pronto comenzará a notar que las mejores ideas surgen cuando menos lo espera.

No olvides pedir ayuda

Si trabajas en un equipo como FBMDS®, es muy importante saber que están ahí para darte consejos, para ver las cosas desde otra perspectiva. Una mano amiga es crucial para obtener nuevos conocimientos valiosos, que pueden enriquecer aún más el producto final.

¿Quieres saber más sobre cómo se utiliza la creatividad en los juegos de FBMDS®? Siéntase libre de leer el artículo que hemos hecho sobre cómo nuestros equipos de artistas de juegos utilizan la inventiva.

Ser memorable es siempre el desafío para FBMDS®. Cuando se trata de desarrollar bingo, tragamonedas y juegos de mesa personalizados, localizados y personalizables, nuestros equipos se esfuerzan por ser creativos en la forma en que ofrecen soluciones diferenciadas para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

