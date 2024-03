Munchkin es un juego para 3 a 6 jugadores, en los que cada uno tiene un papel que simula un personaje que debe explorar una mazmorra. El propósito no es otro que llegar al nivel 10 antes. Para esto, hay que batallar contra monstruos y hallar emocionantes tesoros.

Se trata de un fantástico juego en el que los participantes actúan como personajes de una aventura de tipo misterioso o fantástico. Un formato creado por John Kovalic para Steve Jackson Games. De esta forma, el objetivo central es matar monstruos, robar el tesoro y apuñalar a los amigos. Conoce cómo se juega el Munchkin y saca más partidas.

Nos referimos a un juego de mesa de rol en el que no hay que generar un personaje. Solo saquear mazmorras, pedir ayuda a los amigos y traicionarlos, según el beneficio. Un entretenimiento por demás divertido y simple de comprender.

Vale aclarar que Munchkin es una raza de gato, pero igualmente un juego. Estas cartas son una forma muy divertida de iniciarse en los juegos de rol, algo sorprendente y divertido para comenzar desde pequeños, que además de divertí enseñan a lo grande.

Atrás queda contar números, con este sistema de naipes de munchkin contarás con un equipo que suma características a tu personaje. Más simple, veloz y sin complejidades, es bárbaro para vibrar.

Munchkin, el juego de mesa

El objetivo del juego de mesa Munchkin sucede en una mazmorra que tiene diez salas, que también se llaman niveles. Además, para triunfar los jugadores tienen que llegar al nivel 10 e intentar no morir antes. Intenta así solo llegar a la décima sala. Aquí puede ganar más de un participante. Si dos están en nivel nueve y luchan contra el monstruo ambos, los dos ganan.

Reglas

Sigamos las reglas del Munchkin.

Mazmorra nueva

Inician en la primera sala todos juntos. No obstante, es preciso determinar una orden de acción. El orden en sí no es lo fundamental, podés elegir el que te resulte más cómodo.

Naipes de Tesoro y Puertas

El juego consiste en dar con 2 montones de cartas principales. Estos son los de naipes de tesoro y de puertas. Estos montones deben separarse y bajarse al inicio de la partida. De esta forma, repartirán entre cada uno cuatro de cada montón.

Mientras sucede la ronda, además se generará una pila de descartes así que podés hacerle lugar.

Ronda por ronda

Cada vez que un jugador deba iniciar toma una carta de puerta. Esa carta posiblemente te mostrará una criatura contra la que deberás enfrentarte para subir de nivel.

Saquear la sala, pelear

No obstante, al darle patada a la puerta es posible hallar algo diferente a un monstruo. A veces, podemos encontrar maldiciones que afectan de diversas formas.

En estas situaciones que no robaste ningún monstruo podés: crear problemas o saquear la sala. Si buscás drama, es solo colocar un monstruo de tu mano y luchar contra él como se hace con otros. Si se saquea la sala se trata de robar una carta de tesoro boca abajo y ponerla en la mano.

Mejora tu personaje y molesta a los otros

Cuando un participante ingresa en combate sus pares pueden ayudar como amigos o colaborar con el monstruo y quedarse con su equipamiento mientras ríen.

Para colaborar, pueden ofrecer su ayuda si es imposible terminar con un monstruo. En esas situaciones los dos suben de nivel. Aun así, si optan por no ayudar y prefieren fastidiar, pueden utilizar cartas especiales para agregar monstruos contra los que además tienen que pelear.

Usa correctamente tus herramientas

Al incursionar en la mazmorra obtendrás cartas de tesoro. En estas hallarás de todo: armaduras de botijos a cartas de clase y raza. Estas últimas brindan habilidades especiales. Aplicarlas permite ganar la partida de manera única. Sí, el más inteligente triunfa aquí.

Cómo utilizar las cartas

Hay muchos tipos de naipes, pero los principales son los de equipamiento. Estas son claves para el poder del personaje y tienen ciertas reglas que no se pueden pasar por alto. Como ejemplo, no es posible tener más de una pieza de armadura de igual tipo en paralelo. O sea, no se puede llevar más de un casco por vez. Solo en este caso puntual.

Aprietos entre las Cartas y las Reglas del Munchkin

Habitualmente, el entretenimiento no cuenta con muchas contradicciones entre las cartas y las reglas. Pero puede pasar, y el juego fue armado así. Ciertas normas que seguir previenen muchos conflictos. Entre ellos.

Nada puede reducir a un participante por debajo del Nivel 1

Solo se sube un nivel luego del combate si se mata al monstruo.

El total del tesoro se puede tomar una vez el combate acabe

Hay que matar a un monstruo para arribar al nivel 10.

Munchkin de 2 jugadores

Es posible jugar entre 2 y 7 personas y cuantos más sean más tiempo de entretenimiento hay. Claramente, el juego se puede disfrutar mejor con 7 participantes, cuando el nivel está a tope y las risas por minutos no se detienen. No obstante, siempre cuidado de los otros, que no se vayan por delante.

Ediciones del Munchkin

Para los que más se atreven, aconsejamos que adquieran las expansiones o ediciones del Munchkin juego. Esto brinda una mayor inmersión y algunas suman elementos de incertidumbre muy disfrutables y vibrantes.

Pifias clericales

Quienes optan por esta versión no querrán parar. Con ilustraciones muy coloridas, Pifias Clericales sujeta 112 naipes nuevos para el tradicional juego de asesinar monstruos e impedirles sus cosas.

Aquí se juega con una nueva raza: los gnomos. Deberás probar la clase de bardo, enfrentarte al canario ebrio en el ojo del contemplador, al guerrero y a la terrorífica suegra del señor oscuro.

Equipa objetos únicos como el bikini de cota de mallas y la apuñaladora semiautomática de calibre 12, para demostrar quien es el más valorado saqueador de mazmorras.

Destruye la Navidad

Otra versión imperdible de Munchkin es esta. Una expansión muy original y entretenida, con la que podés generar partidas más complejas y con más estrategia. Es un tipo de juego muy original y alegre, con el que se pueden crear partidas increíbles. Perfecta para la época navideña pero también para los otros meses.

Qué locura de montura

Munchkin a todo dar, con ilustraciones muy coloridas. Un héroe precisa de una buena montura para ingresar al combate; y un buen munchkin de una fuerte; que aquí llega.

Galopa arriba de tu dragón, tigre o gerbo mutante, águila o gallina, con un poder absoluto y mágico. Una montura solada de 112 nuevos naipes del tradicional juego de puñaladas y caos viviente, que pueden sumarse al séquito para alcanzar destrezas únicas, en cambio mata al escudero de otro munchkin.

Tumbas terroríficas

Explora más mazmorras. En las que te contamos no termina la acción. Vuelve a las bases con 20 mazmorras más para explorar 16 nuevos portales. Se pueden usar tumbas terroríficas en solitario o junto con otra expansión de mazmorras. Y alcanzar de esta forma una aventura inigualable. Contiene 20 cartas de mazmorra y 16 de portal.

Trampas a dos manos

Munchkin 7 o trampas a dos manos fue establecido para las partidas en las que vale absolutamente el total y no hay combo complejo o extraño. O sea, por qué conformarse con ser solo un súper cuando de puede ser ultra.

Y por si los bastardos no eran suficientes, llegan acá los súper bastardos; y si los naipes eran escasos, ahora son posibles decenas de trampas.

Existen acá muchas mejoras de objetos y monstruos, y un novedoso tipo de naipe, la gran mejora. También se pueden hallar un poco más de monstruos de bajo nivel para ayudarle a alcanzar víctimas fáciles.

Batallar contra los monstruos, hallar increíbles tesoros, reírse a más no poder y voltear enemigos, el Munchkin promete todo lo que es: un atrapante juego de rol de esos clásicos de siempre.

