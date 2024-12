Publicidad de apuestas en TV: la Justicia chilena anuló una multa impuesta al canal Chilevisión

La Corte alegó que no existe una norma prohibitiva que sancione expresamente la difusión de ese contenido en spots publicitarios.

La Corte de Apelaciones absolvió a Chilevisión de pagar la multa de 20 UTM por emitir publicidad de apuestas durante el horario de protección al menos. Sin embargo, el CNTV adelantó que apelará a la decisión.

Chile.- La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile revocó una sanción impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) al canal de televisión Chilevisión por la emisión de publicidad de apuestas deportivas en horario de protección al menor.

El CNTV le había impuesto al canal una sanción de multa equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión. La infracción se habría configurado cuando la estación emitió cinco spots publicitarios sobre plataformas digitales de apuestas deportivas transmitidos durante la emisión del partido de la selección chilena en octubre de 2023.

Luego, Chilevisión acudió ante la Corte de Apelaciones donde alegó el vacío normativo respecto a plataformas digitales y señaló que no existe en la legislación chilena una norma que prohíba la publicidad de casas de apuestas. Según informó el medio local The Clinic, para ilustrar esto, argumentaron que diversos productos se publicitan cotidianamente en televisión y que no están dirigidos al consumo de menores de edad. Ante esto, acusaron que el CNTV se equivoca al evaluar de la misma manera contenido dirigido al público adulto y contenido inadecuado para menores de edad.

Ver también: Contratos en la mira: piden que se revisen los acuerdos entre casas de apuestas y la ANFP de Chile

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de Chilevisión para evitar la multa y dejó sin efecto la resolución impugnada, absolviendo a la concesionaria de los cargos formulados, ello debido a que no existe en el ordenamiento jurídico una norma prohibitiva que sancione expresamente la difusión de ese contenido en spots publicitarios en un horario protegido, por lo que la decisión del CNTV atenta contra el principio de tipicidad aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, en cuanto la pretendida prohibición de contenido se edifica en un supuesto inexistente, toda vez que aún no ha sido expresamente vedada la difusión de apuestas online o de avisos publicitarios vinculados a ese tipo de apuestas.

Según informó el medio chileno, el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, aseguró que “el Consejo Nacional de Televisión toma nota de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que respetamos pero no compartimos, por lo cual daremos los pasos procesales necesarios para revertir dicha sentencia”.