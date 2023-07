Conoce la guía básica para jugar al Melate, una de las loterías más consagradas del país mexicano.

La Lotería Nacional fusionada con Pronósticos para la Asistencia Pública cuenta con variados entretenimientos que posibilitan a miles y miles de compatriotas ganar buenas sumas. Si bien los sorteos Mayor y Especial son los más sonados, otros como Melate alcanzan notoria popularidad.

Con casi 40 años de antigüedad, el sorteo de Melate ha ido desarrollándose con los años para que cada vez más apostadores tengan mejores chances de ganar desde cualquiera de sus más de 9 mil agencias reguladas a lo largo de México o por medio de la web oficial.

Este evento de la lotería nacional se lleva adelante 3 días a la semana: miércoles, viernes y domingo a las 9 pm.

Ver También: ¿Cómo se juega el Loto y cuánto sale?

Veamos cómo se juega

Para jugar Melate es necesario optar entre 6 números que van del 1 al 56. Todos los participantes que acierten con la jugada al menos 2 números se convierten en ganadores de algún premio.

¿Cuántos números tiene?

Melate se divide en 4 versiones. El principal es Melate tradicional, popularmente solo llamado por su nombre. luego, la otra posibilidad de acción es participar por Melate Revancha y la tercera chance es la de Melate Revanchita. Existe una última posibilidad que es la intentar triunfar con Melate Retro.

Cada uno de estos juegos tiene su forma particular de desarrollarse, y de jugarlo. Entonces, ¿Cuántos números tiene Melate? Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita refieren a optar por 6 números, entre el 1 y el 56. Mientras que Melate Retro trata de elegir 6 números, aunque en orden del 1 al 39.

Vale recordar que hasta hace un tiempito, así se procedía en el sorteo del Melate, y de ahí su nombre Retro que le da nombre a esta última chance de cantar victoria en el azar más popular.

¿Con cuántos números ganas?

Sabiendo ya cuáles son sus modalidades, conozcamos con cuántos números ganás en Melate?

Melate. Aquí se opta por 6 números del 1 al 56 como se describió más arriba. Cada billete de Melate mexicano cuenta también con 5 secciones que admiten el juego hasta con 5 combinaciones diversas por ticket. Su mínimo de pozo está en 30 millones, y ofrece la posibilidad de acceder a diferentes premios según el total de aciertos que se alcancen.

Melate Revancha. El participante tiene la chance de jugar al Melate Revancha, que ofrece un premio mínimo asegurado de 20 millones. Para jugar, es necesario marcar la casilla de igual nombre y pagar un valor extra. Así, los números estarán participando por Melate tradicional y por Revancha. En este último, los ganadores son los que atinen a 2, 3, 4, 5 o 6 números de la combinación triunfadora.

Melate Revanchita. Es realmente similar a Revancha, aunque difiere en el precio adicional que es más bajo y solo posee 1 ganador, asegurando un pozo no inferior a 10 millones de pesos mexicanos.

Se juega de forma automática solo marcando la opción Revanchita y se sortean a la vez. Además, si se juegan en conjunto con las otras, las expectativas de ganar jugosos premios crecen.

Melate Retro. Lanzada hace apenas 13 años, en esta modalidad se sacan 6 números centrales y un adicional que va del 1 al 39. Los participantes tienen que elegir 6 números y cuentan con la chance de optar por dígitos extra por un monto aparte. Este juego tiene 1 premio principal de 5 millones. Se lo lleva quien haga coincidir sus números de boleto con un mínimo de un número y el extra.

Premios Melate

Luego de optar por el juego de Melate mexicano en el que se quiere participar, se retira el ticket en cualquiera de las agencias habilitadas por Lotería Nacional a lo largo del país, pero también se puede apostar online por medio de la página oficial.

Como observamos, los premios de Melate ofrecen 9 posibilidades de triunfar. Alcanza con acertar solo 2 de los números sorteados para hacerse acreedor a premios y, acertando los 6, se gana el premio mayor. De las nueve categorías, 4 reparten premios extra.

En el instante de llenar el juego del Melate se deben realizar las 5 combinaciones oportunas en las 5 casillas de 56 dígitos cada caso.

Por último, triunfan los participantes que acierten por lo menos 2 números en su jugada, haciéndose acreedores a un monto. Por lógica, cuánto más números se atinen, más crecerá el premio.

Cada juego del Melate cuenta con un bote acumulado, pero sí o sí la Lotería mexicana asegura un mínimo de 30 millones a los 6 aciertos.

Ver También: ¿Cómo se juega la poceada?: Lo que necesitás saber para ganar

Números más frecuentes del Melate

En lo que sigue, se muestra un cuadro con las estadísticas de los dígitos con más suerte en el sorteo y la frecuencia con la que ven pizarra a nivel histórico. Seguir los números más frecuentes del Melate ayuda a aumentar las probabilidades de ganar el juego.

Estadísticas

Repasemos las estadísticas Melate más salidoras a nivel histórico.

Mas premiados: 12, 5, 13, 32 y 15 más de 400 veces.

Pares más comunes: 32 33, 1 5, 5 15, 15 17, 20 28.

Pares consecutivos más comunes: 32 33, 13 14, 36 37, 15 16, 19 20.

Tríos más comunes: 7 29 33, 5 15 16, 5 15 17, 13 24 32, 27 32 38.

¿Cómo ganar el Melate?

Existen algunos trucos básicos que suben las posibilidades de cómo ganar el Melate en todas sus versiones que, si bien no son infalibles, aumentan bastante las probabilidades de ganar desde premios secundarios a los principales.

Aprender las estadísticas. Conocer qué números fueron más veces sorteados a través de los años del Melate, Revancha, Revanchita y Retro ayuda a ver con más claridad la periodicidad con que se dan los premios más importantes y favorece el proceso de elección de los dígitos en las jugadas.

Utilizar todos los números en juego

Continuando con las probabilidades, conviene hacer uso del total de dígitos del Melate. Por lo tanto, no es tan aconsejado dejar números afuera por ir por los de la cábala, pálpito o los favoritos. Las chances demuestran que crecen las posibilidades cuánto más se abarca.

Constancia de juego. Una gran manera de elevar las probabilidades de triunfar con el popular juego mexicano es jugar de manera usual con igual combinación de dígitos. Cuantas más veces se participe de sorteos, más alternativas hay de acertar. Y, si además se usa la misma combinación, se va achicando la posibilidad de desacierto.

Jugar online. resulta muy favorable a la estrategia porque permite tener un control pleno de las combinaciones y juegos, y también adquirir tickets de forma más rápida y cercana al momento del sorteo.

Probabilidad de ganar

La probabilidad de ganar Melate es realmente de 1 entre 32, 468, 436. Lo que quiere decir que existe igual número de combinaciones factibles.

Aun así, una buena recomendación de los expertos en juegos de azar es no alarmarse por no atinar los 6 principales e ir por las otras categorías de premios, también muy generosos. Es decir, el gran truco está en no poner la atención en el premio mayor sino en los más pequeños que le siguen a 4 o 5 cifras.

El gran pozo de Melate precisa del acierto de una combinación de 6 números, para los que hay miles y miles de alternativas. Pero para los de más abajo, solo es necesario acertar un par, por eso, las expectativas crecen con estos y suelen ser la búsqueda predilecta de quienes juegan de forma habitual al juego más tradicional.

Conociendo todas las opciones para hacer una correcta selección de los números de la suerte, es posible apostar con éxito al Melate subiendo la probabilidad de ganar millones y de entretenerse a lo grande.

Ver También: Megachance de Loteka, el popular juego de República Dominicana