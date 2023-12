Coljuegos presenta un proyecto para la operación de tragamonedas en establecimientos comerciales

La propuesta estará sujeta a comentarios del público hasta el próximo jueves 14 de diciembre.

Colombia.- El regulador del juego en Colombia, Coljuegos, dio a conocer el proyecto por el cual se reglamenta en todo el territorio del país la explotación de “Máquinas electrónicas tragamonedas” (METs). El espíritu del proyecto es reglamentar la operación de estas máquinas en establecimientos cuya razón comercial o fin sea otro diferente a la explotación de “juegos de suerte y azar”.

Según esgrimieron desde el ente regulador, el principal fin que se persigue con esta disposición es que gran parte del juego ilegal que se realiza en el país a través de máquinas tragamonedas, entre en la órbita de la legalidad, no sólo reduciendo los riesgos para los apostadores, sino también contribuyendo con las arcas estatales a través de la recaudación impositiva.

Ahora, tras la publicación del proyecto, se abrió un proceso de envío de comentarios públicos hasta este jueves 14 de diciembre. Una vez que concluya esta etapa, la propuesta seguirá siendo evaluada por actores de la industria, el gobierno y demás interesados. La importancia de esta etapa radica en que plantea la situación al grueso de la población colombiana para que todos aquellos interesados puedan acercarse con sus propuestas a fin de colaborar en transparentar el funcionamiento de las tragamonedas en el país.

De acuerdo al proyecto, se plantea “el desarrollo territorial con la sustitución de economías ilegales a legales, considerando las vocaciones productivas de las zonas intervenidas. Además, se sustentará en la participación e inclusión de todos los sectores, comunidades y territorios, contribuyendo a la implementación del Acuerdo de Paz, la construcción de la paz total, y será posicionada en el ámbito internacional”.

Más aún, la propuesta de Coljuegos realiza un diagnóstico acerca de la actual situación de las tragamonedas en territorio colombiano y cómo, algunas veces, forma parte de entramados de negocios con peligrosos vínculos.

“Debido al alto costo de las máquinas, el nivel de capital que exige el negocio de las METs prohibidos es elevado. Esto también incrementa los riesgos en caso de incautación o destrucción por parte de las autoridades. Sin embargo, ciertos mecanismos de operación permiten que pequeños empresarios independientes (tenderos, dueños de billares y droguerías) entren al negocio”, se lee en el comunicado, que, tras esto, agrega: “En algunos lugares con alta presencia de máquinas METs no autorizadas, también existe una modalidad en la que los dueños de las máquinas son o están aliados con grupos criminales. En estos lugares el tendero no puede negarse a que en su negocio funcione una máquina ilegal, los grupos criminales simplemente se la instalan y pueden compensarlo o no por el riesgo frente a las autoridades”.

En el documento, también se explica que el tamaño de este sector oscila entre los COP 39.000m a los COP 945.000m, “es decir, máximo el 34.3 por ciento del mercado total es ilegal”. En este panorama, queda en evidencia que en Colombia hay un total de 50 mil máquinas de juegos de suerte y azar no autorizadas. “Por cada diez elementos de ese tipo, cuatro están funcionando de manera irregular, lo que le está costando a la Nación alrededor de un billón de COP al año. Se estima que para este año ese número oscila en las 90 mil unidades”, detallaron desde Coljuegos.

El nuevo reglamento

Entre las consideraciones para la explotación de tragamonedas, la propuesta de Coljuegos busca erradicar el juego ilegal y aportar transparencia al manejo del negocio. Como primera regla, los operadores deberán certificar su calidad de persona jurídica. En un siguiente paso, Coljuegos tendrá en cuenta el principio de oportunidad y la promoción de la paz para seleccionar a los operadores que estarán autorizados.

Una vez avanzado el proceso, el ente regulador dará a conocer el cronograma, procedimiento y demás requisitos financieros de los futuros operadores que quieran acceder a un contrato. Sólo se tomarán en cuenta, además, a empresas que no hayan mantenido un vínculo previo con la autoridad del juego.

Por otro lado, únicamente se permitirá la instalación de 80 máquinas por operador. Sin embargo, cada salón podrá tener un mínimo de 1 MET y un máximo de 4, en relación a la cantidad de habitantes en la jurisdicción donde se ubica.