Coljuegos declaró ilegal el patrocinio de una casa de apuestas a un club del fútbol colombiano

Se trata del contrato que une al Atlético Bucaramanga con la empresa inglesa Marsbet.

Colombia.- El pasado 30 de agosto, la firma inglesa Marsbet se convirtió en patrocinadora oficial del club Atlético Bucaramanga. Sin embargo, la entidad no tiene permiso para funcionar en el territorio colombiano.

A raíz de esta situación, Coljuegos tomó cartas en el asunto y explicó que, como la empresa no tiene permisos para operar en el país, no puede hacer publicidad vinculada con su objeto comercial. Además, la entidad advirtió sobre los riesgos que implica establecer este tipo de acuerdos comerciales con empresas que no están habilitadas.

El pronunciamiento de Coljuegos tomó por sorpresa a la directiva del equipo de primera división que esperará el devenir de los acontecimientos para analizar si sigue con el vínculo comercial o debe cortarlo. Además, la directiva del equipo aclaró que Marsbet no está operando como una casa de apuestas y que, para convertirse en sponsor del club, no era necesario contar con una licencia para funcionar en Colombia.

Al respecto, la entidad reguladora de los juegos de azar manifestó que, en efecto, la firma está por fuera de la normativa, por lo cual debe cumplir ciertos requisitos para obtener la certificación.

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, dio más detalles sobre el asunto y explicó: “Los juegos de suerte y azar que se lleven a cabo en Colombia deben tener la autorización de la entidad administradora del monopolio.”

A pesar de que la ley permite a Coljuegos emitir sanciones, el objetivo que ha planteado la entidad es llegar a acuerdos con estas empresas que incurren en contratos ilegales y que, de forma paulatina, puedan acceder a la legalidad para ofrecer su catálogo de juegos a los colombianos. Con ello, también se espera que Coljuegos pueda incrementar sus ingresos a través de impuestos y cánones y, de esta forma, aumentar su aporte a la salud.

En la actualidad, son 16 las plataformas autorizadas por la entidad para operar juegos en línea en Colombia, las cuales han legalizado su participación en el mercado de apuestas deportivas en el país mediante los contratos de concesión. La lista la componen: W Play, BetPlay, William Hill, Luckia, Sportium, Codere, Betsson, Bwin, Rivalo, Rushbet, MegApuesta, Zamba, Mozzart Bet, Ya Juego y Full Reto.

Hasta el momento no se han producido avances, aunque lo que se espera es que se logre ese acuerdo entre Marsbet y Coljuegos para operar en el país.

Desde Atlético Bucaramanga no se han pronunciado sobre la situación, aunque de no revertirse en el corto plazo, los medios colombianos afirman que se procedería a la cancelación del contrato comercial.

