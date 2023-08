Coljuegos advierte acerca de las rifas que se realizan en Colombia sin su autorización

Desde la entidad aseguran que muchas veces son promovidas por influencers.

Colombia.- El recientemente designado nuevo presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, realizó una dura advertencia a aquellas personas que realizan y promueven las rifas que se llevan a cabo en el territorio colombiano sin la debida autorización.

“Los juegos de suerte y azar que se lleven a cabo en Colombia, deben tener autorización de la Entidad Administradora del Monopolio, en el caso de las rifas de carácter nacional el ente regulador es Coljuegos”, explicó Hincapié.

En ese sentido, el presidente de la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia agregó: “Tenemos que recordarles a los colombianos que, es Coljuegos quien administra los juegos de suerte y azar, llámense promocionales, novedosos, localizados o rifas a nivel nacional, que dichos juegos deben ser operados por personas naturales o jurídicas bien por acto administrativo o por concesión, así las cosas, debemos advertir que quien desee operar cualquiera de las modalidades anteriormente mencionadas, debe pedir autorización de la entidad”.

Para Hincapié, es muy peligroso lo que está ocurriendo en las redes sociales, debido a las actuaciones de algunos “influenciadores” o “influencers” que desconocen la ley y para obtener mayor visibilidad sortean automóviles, casas, cirugías estéticas, etc., siendo importante indicar que no pueden excusarse en el desconocimiento de las leyes, dado que eso no les exime de la responsabilidad al momento de la imposición de sanciones.

Por último, el presidente de Coljuegos, hizo un llamado especial a todos aquellos que deseen operar juegos de suerte y azar, para que obtengan previa autorización, recordando que las rentas que recauda Coljuegos tienen como finalidad la financiación de los servicios de salud de los colombianos.

El rol de los influencers bajo la lupa

La figura de las personas que publicitan el juego en sus redes sociales está en la mira de las autoridades sudamericanas.

Por un lado, en Bolivia, Jessica Saravia, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), indicó que vio “con sorpresa y preocupación también que tiktokers e influencers han estado publicitando estos lugares de apuesta ilegal que no cuentan con la autorización de la AJ”.

Saravia explicó también que los propietarios de estas actividades ilegales utilizan las redes sociales, como Telegram, Instagram, WhatsApp y TikTok, para llegar a los jóvenes, principalmente, y que estos apuesten en los juegos de manera ilegal.

En Brasil, se presentó un proyecto de ley busca prohibir la difusión de apuestas deportivas, casinos y juegos de azar en general por parte de influencers y artistas digitales. A su vez, la iniciativa busca hacer responsables a las celebridades digitales de garantizar que sus contenidos estén libres de referencias a las apuestas y el juego. Esto incluye publicaciones, videos, historias y cualquier otra forma de comunicación con su audiencia.

Los desafíos de Coljuegos

En el marco del Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento, Marco Emilio Hincapié hizo referencia a otros desafíos que enfrentará Coljuegos y declaró: “Conduciremos al sector de los juegos de suerte y azar a la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos para la Financiación del Terrorismo, SARLAFT ,con el fin de mejorar la imagen del sector y la confianza del sistema financiero en el mismo”.

En ese sentido, Hincapié agregó que trabajarán de la mano con empresas del sector, que promuevan gobiernos corporativos y transparentes, donde quede evidente que “no se tolerarán prácticas irregulares que auspicien el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.