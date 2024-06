Codere Online anunció cambios en su junta directiva

Gabriel Saenz de Buruaga, Taavi Davies y Claude Noesen han sido nombrados directores, en sustitución de Patrick Ramsey, Michal Elimelech y Laurent Teitgen.

España.- Codere Online anunció resoluciones favorables y cambios en su junta directiva tras la celebración de la Junta General Anual. La compañía abordó 21 tópicos diferentes, y se nombraron tres nuevos miembros para el Consejo por un período inicial de un año.

Noesen se unirá al Comité de Auditoría, donde Borja Fernández y Daniel Valdez son presidente y miembro, respectivamente. Davies se unirá al Comité de Cumplimiento y Mark Dunn será nombrado presidente.

Gonzaga Higuero, director ejecutivo del Grupo Codere, fue reelegido en su cargo y también se desempeñará como presidente del consejo de administración en el futuro. «Damos la bienvenida a estas nuevas incorporaciones al Consejo y esperamos trabajar con ellas para aprovechar el importante progreso logrado por la compañía en los últimos años», dijo Higuero.

«También me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a Pat (Ramsey) por su valiosa contribución y dedicación como presidente desde que Codere Online salió a bolsa en 2021, y me complace que se una a mí en el consejo de administración de nuestra empresa matriz, Codere New Topco, tras su recapitalización recientemente anunciada y con miras a un futuro prometedor», agregó Higuero.