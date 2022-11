Un club peruano apartó a ocho jugadores por sospechas de vínculos con casas de apuestas

Carlos Stein despidió a ocho futbolistas por estar aparentemente vinculados con las apuestas deportivas.

Perú.- La sombra de los arreglos en partidos de fútbol por vínculos con las apuestas deportivas vuelve a sobrevolar sobre Perú luego de que se conociera la información que el recientemente descendido Carlos Stein despidió a ocho jugadores que podrían haber incurrido en el arreglo de partidos.

Brandon Palacios, jugador del equipo, fue quien develó la información: “Es un tema delicado porque están diciendo que hay gente metida en las apuestas, son personas que conozco y estimo mucho, yo no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y los separaron por algo. Si las tienen que las muestren, yo no voy a creer absolutamente nada hasta que lo hagan”, dijo el jugador de 24 años.

A su vez, el goleador explicó cómo sucedió el despido de sus compañeros: “Fue de un momento a otro, viajaron a un partido, regresaron y los separaron. Es algo que no me parece”. Asimismo, señaló que los deportistas esperaron que la directiva les de una razón, pero no hubo respuesta.

Este caso de Carlos Stein no es el primero en el fútbol peruano, previamente ocurrió en el 2019 y tuvo como protagonistas a futbolistas de Universidad Técnica de Cajamarca.

Legalización del juego online

Perú legalizó el juego online y las apuestas deportivas este año. A través de la norma, además, el Gobierno creó el impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia. También tiene la potestad de designar a la autoridad administrativa competente.

Por otro lado, la norma establece las infracciones y sanciones aplicables y el ejercicio de las facultades de supervisión, control, fiscalización y sanción dentro del marco de los controles y política del juego responsable y protección a los menores de edad y personas excluidas de participar en los juegos objeto de regulación.

En ese sentido, se estableció que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) es la autoridad administrativa a escala nacional que regula, autoriza, revoca, fiscaliza y sanciona la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. A partir de ahora, la entidad tiene un plazo de 120 días hábiles para elaborar el reglamento de la nueva ley.