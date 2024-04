Chile: los casinos investigados por colusión afirman haber fortalecido sus áreas de compliance

Enjoy, Dreams y Marina del Sol, que son investigados por la Fiscalía Nacional Económica hace 19 meses, explicaron que cuentan ahora con nuevos mecanismos y prácticas para ajustarse a derecho.

Chile.- La denuncia por colusión contra Marina del Sol, Enjoy y Dreams sigue generando repercusión. La causa, que se inició en 2022 por una denuncia anónima y que explotó en 2023, ha obligado a los tres actores más importantes de la industria chilena a modificar su manera de proceder.

Según destaca el medio local La Tercera, las tres empresas han llevado adelante mejoras en sus áreas de compliance y afianzaron técnicas de trabajo para fortalecer el conjunto de políticas, procedimientos y acciones para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos.

Todo comenzó con una denuncia anónima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy que llegó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y así desató una investigación por presunta colusión.

Lo anterior derivó en que tres brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) tocaran en agosto del año pasado la puerta del presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el presidente de Enjoy, Henry Comber y el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm. Se sumó además el ahora exgerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Guíñez.

En ese operativo se incautaron teléfonos, computadoras, dispositivos electrónicos y cualquier elemento que sirviese para demostrar una presunta coordinación en las licitaciones de casinos.

Tras salir a la luz la medida intrusiva, no se conocieron más antecedentes sobre el tema, hasta que un conflicto entre los accionistas de Marina del Sol, el grupo canadiense Clairvest y las sociedades del empresario Imschenetzky, generó la salida del gerente Francisco Muñoz, quien mediante una demanda laboral (en la que pide casi 6 millones de dólares de indemnización) adjuntó un documento interno y confidencial de 68 páginas preparado por el abogado de libre competencia del casino, Javier Velozo, y en el que se concluye que «existe evidencia categórica acerca de comunicaciones entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión presencial en la que se intercambió información».

El informe concluyó que la sociedad, y algunos de sus directores y ejecutivos, habrían tenido participación en un ilícito de colusión con otros operadores de casinos. “Lo expuesto sería comprobable a partir de los antecedentes probatorios a los cuales tuvo acceso el estudio, en particular, aquellos recabados en la incautación realizada por la FNE al presidente de Marina del Sol, señor Nicolás Imschenetzky”.

Pero ahora, mientras continúa esa investigación, las tres compañías, en sus reportes de 2023, detallaron ajustes operacionales para sellar sus flancos regulatorios y fortalecer sus áreas de compliance. Los cambios se producen en medio de la investigación de la Unidad Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica, que dirige el abogado Juan Correa.

En su memoria, Dreams afirmó que “cuenta con procedimientos para prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia. En particular, cuenta con una Política de Libre Competencia, aprobada por el directorio en agosto de 2023. Complementariamente, el apartado de libre competencia fue incorporado al Código de Ética durante su actualización, realizada en septiembre de 2023. La compañía se encuentra en proceso de planificar la capacitación sobre dicha materia. En 2023 no se registraron sanciones de las instituciones regulatorias por infracciones a este concepto”.

En tanto, Enjoy detalló a través de su reporte de 2023 que “ha adquirido la habilidad de mantener una fuerte y efectiva estructura de gobierno corporativo que permite una cultura de transparencia, responsabilidad empresarial y cumplimiento normativo. Uno de los pilares para lograr estos objetivos es el Sistema de Cumplimiento de Enjoy, consistente en un programa que sirve como guía de conducta transversal para todos nuestros trabajadores, cualquiera sea su nivel, y que marca el sendero de la rectitud e integridad que debemos recorrer en el desempeño de nuestras labores”.

El análisis de la compañía marca una clara diferencia con lo acontecido el año 2022, cuando en su reporte anual sostuvo que “Enjoy no cuenta con procedimientos destinados a prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia, sin embargo, las acciones de Enjoy y de sus colaboradores se encuentran regidas bajo el Código de Ética de la empresa. Al respecto, no existen sanciones en esta materia”. Esta afirmación ya no figura en la memoria de Enjoy de 2023.

En la misma línea durante 2023, cercanos a Marina del Sol, propiedad de la canadiense Clairvest y Valmar de la familia Imschenetzky, confirmaron a el diario La Tercera que la compañía contrató los servicios de un agencia de compliance para realizar una “asesoría integral”.

Mientras las empresas han modificado y adaptado su modo de funcionamiento, lo cierto es que la causa sigue avanzando y se espera que para mediados de año ya se haya citado a declarar a varios de los ejecutivos mencionados en la investigación.