Causa Conajzar: dictaron el sobreseimiento definitivo para el ex Procurador General de la República

Sergio Coscia, ex Procurador General de la República, es el primer sobreseído definitivo de la Causa Conajzar.

Sergio Coscia fue sobreseído ya que “no surgieron elementos de prueba suficientes que acrediten su participación” en la causa.

Paraguay.- Comienza a definirse el futuro de las personas acusadas en el marco de una investigación contra el ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y otros imputados por irregularidades en el manejo de la comisión y la supuesta adjudicación irregular de juegos de azar.

En el marco del proceso penal de la también llamada “Causa Conajzar”, , la justicia paraguaya decretó el sobreseimiento de Sergio Coscia, ex Procurador General de la República. El juez Humberto Otazú dictó la decisión, marcando un hito en el caso que ha mantenido a Paraguay en vilo.

El juez hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo para Coscia a pedido de la fiscal María Estefanía González. Para la Fiscalía, el ex procurador emitió algunos dictámenes relacionados a la adjudicación de explotación de juegos de azar en forma irregular. Sin embargo, no puede formular una acusación debido a que los dictámenes de Procuraduría “no son vinculantes, es decir, no poseen ese carácter salvo que ese carácter vinculante esté establecido por ley”, de acuerdo con el escrito.

En ese sentido, la Fiscalía admitió que “no surgieron elementos de prueba suficientes, pertinentes y conducentes que acrediten la participación del señor Sergio Coscia en la comisión del hecho punible de Lesión de Confianza”. Además, tampoco puede incorporar nuevos elementos en la causa.

La fiscal González esgrimió el concepto de “duda razonable e insuperable” para solicitar el sobreseimiento definitivo. González argumentó que no se llegó a una certeza positiva que confirmara el vínculo de Coscia con los hechos punibles investigados, ni tampoco a la certeza negativa que permitiera descartarlos. Según ella, a la fecha, permanece un estado de incertidumbre que no se ha superado durante el proceso investigativo.

El abogado Federico Huttemann, representante de la defensa, se plegó íntegramente al pedido solicitado por el Ministerio Público. El sobreseimiento de Coscia, por lo tanto, se dictó sin objeciones.

Esta resolución judicial llegó una semana después de que el propio juez Otazú sobreseyera también a los otros siete acusados, aunque en esa oportunidad, de manera provisoria. Así, tanto el ex titular de Conajzar, José Antonio Ortíz, como los otros seis investigados estarán libres de culpa y cargo mientras la fiscalía tiene un plazo de un año para investigarlos.

Además de Ortiz, la resolución judicial también benefició a los otros seis procesados: Alvaro Wasmosy Carrasco, Carmen Alonso, Ricardo Núñez, Omar Mongelos, Rubén Roussillon y Raúl Silva Bustos.

La Fiscalía sostenía que los acusados concedieron de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de los tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.

Ahora, el Ministerio Público tiene un año de plazo para la formulación de su requerimiento conclusivo y pedir si el caso se eleva a juicio oral y público. El fiscal del caso fue Diego Zilbervarg, quien inicialmente pidió que el caso se eleve a un juicio oral para el acusado Raúl Silva, pero luego cedió al pedido de sobreseimiento provisional.

La causa, uno de los escándalos judiciales más impactantes de los últimos años en Paraguay, seguirá avanzando así a paso lento.

Ver también: Causa Conajzar: se suspende la audiencia contra uno de los acusados