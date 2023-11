Cassie Stratford, Global Gaming Women: “Nuestro objetivo es apoyar e inspirar el desarrollo de las mujeres en la industria del juego”

Cassie Stratford habló del trabajo de Global Gaming Women, su misión y los retos a los que se enfrentan las mujeres en la industria del juego hoy en día.

Entrevista exclusiva.- Global Gaming Women (GGW) se creó en 2011 para apoyar, inspirar e influir en el desarrollo de las mujeres en el sector de los juegos de casino.

Doce años después, continúa con su misión y crece día a día con más de 7.000 miembros activos y una amplia gama de programas educativos, oportunidades de tutoría y eventos de networking a nivel global.

Para conocer más a fondo esta organización, sus objetivos e iniciativas, hablamos con Cassie Stratford, presidenta de GGW y vicepresidenta senior de operaciones legales y cumplimiento normativo de Boyd Gaming Corporation.

Durante la entrevista, Cassie profundizó en su trayectoria profesional y su papel fundamental dentro de la organización, y ofreció su perspectiva sobre la situación actual de la mujer en el sector del juego.

¿Puedes hablarnos un poco de tu experiencia profesional en la industria del juego y de cómo te uniste a Global Gaming Women?

Mi formación es jurídica. Después de graduarme en la universidad, estudié derecho, aunque en realidad hice mis estudios universitarios en Washington, DC, y luego cursé derecho en Las Vegas. Al estar allí, naturalmente me familiaricé bastante con la industria del juego.

Me incorporé a la empresa de juego para la que trabajo hoy [Boyd Gaming Corporation] en 2012, hace casi 12 años. Ya conocía el sector y tenía algunos amigos que trabajaban en él. Me interesaba mucho trabajar para una empresa de juego como abogada, dada mi formación jurídica.

Al principio de mi carrera, empecé a darme cuenta de que el sector evolucionaba rápidamente. Para mí era importante conocer al mayor número posible de profesionales del sector y aprender de sus experiencias. Exploré diferentes organizaciones del sector, muchas de las cuales eran valiosas. Una de ellas era Global Gaming Women.

Descubrí la GGW al principio de mi carrera y decidí aprender más sobre ella. Me enteré de que organizaban conferencias educativas específicas, y mi empresa, Boyd, me apoyó mucho para que intentara ir a una de ellas. Así que, finalmente, asistí a una conferencia de dos días y medio en la que simplemente dedicabas tiempo a desarrollar tus habilidades profesionales desarrollando tus dotes de liderazgo y de oratoria.

Además, adquirí conocimientos sustanciales relevantes para nuestro negocio. Hubo ponentes que profundizaron en los recovecos de los estados financieros en el mundo de los casinos y en los aspectos operativos y de cumplimiento. Nuestro sector presenta ángulos únicos que requieren un conocimiento profundo, y esta conferencia fue inmensamente útil.

Lo considero un momento crucial en mi carrera porque me hizo apreciar profundamente el poder de la creación de redes. Conocer a otros profesionales, aprender de ellos y tener la posibilidad de intercambiar ideas con ellos tuvo un valor incalculable.

Observé distintos estilos de liderazgo y aprendí lo que quería emular. Además, me di cuenta de la importancia de adquirir conocimientos profundos sobre la industria del juego, con sus muchos e intrincados componentes.

A partir de ese momento, decidí sumergirme en el aprendizaje de todo lo que pudiera sobre el negocio y los profesionales que admiraba y respetaba. Esto marcó el comienzo de mi implicación con la organización y mi determinación de encontrar formas de contribuir y ayudar a otros a comprender los beneficios que ofrece.

Quería devolver y apoyar el crecimiento de la organización para llegar a más gente de nuestro sector porque creía que era excepcionalmente beneficioso, no solo para los asistentes individuales, sino para todo nuestro sector. Sentía que elevaría nuestra industria fomentando un talento excepcional.

¿Y cómo llegaste a ser presidenta de Global Gaming Women?

Fue algo que se dio de manera progresiva. Después de asistir a esa conferencia que mencioné antes y buscar formas de implicarme más, empecé a ofrecerme voluntaria en varias oportunidades. Esto me llevó a participar en el comité de educación.

Aunque técnicamente no era miembro de la junta directiva, participé en la organización de conferencias educativas, aportando mi opinión sobre contenidos valiosos y ayudando a seleccionar ponentes. Nuestro objetivo era ampliar nuestro alcance tanto en Internet como en distintas regiones, sin limitarnos a Las Vegas, dada la naturaleza expansiva del sector.

A medida que me fui implicando más, acabé convirtiéndome en copresidenta del comité. Tras varios años en el cargo, aprendí que una de las mejores recompensas por un buen trabajo es más trabajo. La gente te confía responsabilidades adicionales cuando ve tu dedicación y pasión. En consecuencia, empecé a participar en más facetas de la organización.

Al final, los miembros de la junta se dirigieron a mí y me preguntaron si me interesaría formar parte de ella. Acepté de todo corazón, impulsada por mi firme creencia en los valores de la organización.

A nivel personal, me pareció que formar parte de un consejo era una oportunidad para adquirir una valiosa visión de cómo funciona una entidad de este tipo, con sus formalidades y la conciencia de que es similar a dirigir una empresa. Un consejo funciona con un presupuesto, distintas unidades operativas y una organización sofisticada.

Me involucré en la junta e intenté aprovechar al máximo esa oportunidad. Cuando surgió la oportunidad de ampliar el comité ejecutivo, necesitaban un nuevo vicepresidente, que luego estaría en línea con la presidencia.

Me preguntaron si me interesaba y la respuesta fue sí, porque lo vi como una oportunidad de devolver algo a una organización que me apasionaba y, al mismo tiempo, adquirir una valiosa experiencia para desarrollar mis propias dotes de liderazgo. Dirigir una organización sin ánimo de lucro es similar a dirigir una empresa, con sus cuentas bancarias, presupuestos y gestión de personal.

Esa fue la progresión hasta que asumí la presidencia, creo que en julio de 2021.

Me parece muy interesante, no solo por la experiencia de ser la presidenta de Global Gaming Women, sino también por la misión que tiene trabajando allí.

Desde luego. Esta misión fue establecida por los miembros fundadores de la junta, y resonó profundamente en mí. Me apasionaba ver crecer esta organización. La historia de la organización revela sus orígenes relativamente jóvenes y de base.

Comenzó como una idea de ejecutivos del sector, con el apoyo crucial de profesionales de alto nivel y de la AGA en sus primeras etapas. Creían que debía convertirse en una organización independiente sin ánimo de lucro. Los miembros de la junta fundadora hicieron un gran esfuerzo para establecer la organización, crear su identidad y sentar las bases fundamentales.

Ahora, cuando reflexiono sobre los progresos realizados en los últimos cinco años, es asombroso ver el amplio alcance alcanzado gracias a los esfuerzos combinados de los miembros de la junta, los miembros de los comités y nuestros miembros en general. Estoy realmente impresionado por el alcance internacional que hemos alcanzado.

Celebramos actos en Europa durante las conferencias pertinentes, estamos presentes en Australia y tenemos una presencia cada vez mayor en Canadá. Hemos invertido tiempo en garantizar que cualquiera que desee formar parte de nuestra organización pueda hacerlo, sin que la distancia o la ubicación supongan una barrera.

En su opinión, ¿dónde hay todavía mucho margen de mejora en la industria del juego para la igualdad de género?

Bueno, este tema me intriga de verdad. Si nos fijamos en las estadísticas de nuestra industria, digamos hace 12 o 15 años, puede parecer que no hay una disparidad de género significativa si nos limitamos a mirar las cifras en bruto y no tenemos en cuenta la estratificación de roles.

Sin embargo, a medida que se asciende a puestos directivos y ejecutivos, se empieza a notar una brecha de género cada vez mayor y una disminución de las cifras. La cuestión es cómo abordar este problema. No podemos limitarnos a ascender a las personas para alcanzar una proporción 50/50 o 60/40 sin establecer el marco necesario.

Tenemos que preguntarnos si estamos ofreciendo a todos las mismas oportunidades de demostrar su valía, si estamos cultivando el talento de forma justa y equitativa, y si hay sistemas de apoyo y mentores disponibles para todos.

Es crucial tener en cuenta todos los factores que conforman a un individuo, porque aunque alguien tenga un talento excepcional, no tendrá éxito si se le asciende abruptamente a un puesto sin el conjunto de habilidades, el desarrollo y el crecimiento necesarios. Hay que examinar exhaustivamente diversos aspectos.

Esto es precisamente lo que GGW se ha propuesto hacer. Entendemos que no somos la única organización que aborda esta cuestión, y no podemos hacerlo solos. Nuestro objetivo es apoyar e inspirar el desarrollo de las mujeres en la industria del juego.

Para mí, esto significa proporcionar oportunidades educativas para dotar a las mujeres de las habilidades necesarias, ofrecer oportunidades de establecer contactos para ponerlas en contacto con mentores y modelos de conducta, y facilitar conversaciones críticas sobre la resolución de este problema.

Creo sinceramente que el sector está deseando encontrar una solución, y he sido testigo de avances significativos. Tenemos que seguir ofreciendo estas oportunidades para que se establezca el marco y las personas puedan brillar. Una persona con talento se hace aún más valiosa con grandes mentores y oportunidades educativas. A veces, es simplemente una cuestión de confianza.

Este problema no es exclusivo de la industria del juego. Forma parte de una conversación más amplia sobre las diferencias entre hombres y mujeres, así como entre otros grupos diversos.

Muchos candidatos, sobre todo mujeres y otros grupos diversos, no tienen confianza en sí mismos para solicitar un empleo a menos que cumplan el 100 por ciento de los criterios anunciados, mientras que los hombres pueden solicitarlo si sólo cumplen el 60 por ciento.

A veces, se trata de tener la confianza necesaria para decir: ‘Tengo las aptitudes básicas. Hay algunas cosas que tengo que desarrollar, pero creo que soy la mejor persona para este trabajo y estoy dispuesta a trabajar duro y aprender’. Esos son algunos de los talentos más valiosos que tenemos, porque creo que lo que va a seguir moviendo la aguja y haciendo que esta industria sea tan dinámica, vibrante y exitosa es mantener nuestro talento.

Al fin y al cabo, hay mucha competencia en otros sectores y, cuando pienso en el juego en su conjunto, es decir, en toda la experiencia de ocio, incluida la comida y la bebida, las salas de espectáculos y las experiencias en general, es esencial seguir evolucionando.

Necesitamos innovadores, pensadores innovadores y profesionales de los negocios inteligentes, pero sobre todo, necesitamos los mejores talentos para seguir haciendo avanzar esta industria única.

Entre los muchos eventos y programas que GGW lleva a cabo cada año, el año que viene tendrá lugar el evento Mujeres de Inspiración. ¿Qué puede contarnos al respecto?

Se trata de un acto que celebramos por primera vez la primavera pasada en colaboración con otra organización. Fue un momento emocionante en nuestra industria, ya que los ámbitos del deporte y el juego se cruzaron. Colaboramos con una organización llamada WISE (Women in Sports & Events), y creímos que Las Vegas era el lugar perfecto para la versión inaugural de este acto.

El evento se centraba en reconocer a las mujeres que han logrado algo notable en sus carreras, no solo por sí mismas, sino también allanando el camino a otras, inspirándolas y apoyándolas. De ahí que el acto reciba el acertado nombre de ‘Mujeres inspiradoras’, ya que pone de relieve a personas que han logrado hitos notables y han retribuido a los demás.

Aunque los premios representan una pequeña parte del trabajo de nuestra organización, son una poderosa herramienta para aumentar la confianza y el desarrollo profesional de las personas. Hemos sido testigos de cómo reconocer un trabajo bien hecho, ofrecer un simple “gracias” o reconocer el trabajo inspirador de alguien puede contribuir en gran medida a que las personas se sientan orgullosas de sus carreras.

Por otro lado, todos necesitamos modelos de conducta. Observar a otra persona lograr algo increíble y sentir inspiración en lugar de envidia es realmente poderoso. Nos impulsa a esforzarnos por alcanzar nuestra versión del éxito y aprender de sus experiencias. Por eso nos centramos en los premios que reconocen la intersección de los logros personales y las contribuciones a los demás mediante el intercambio de historias, la tutoría y mucho más.

Entregamos los premios durante dos de nuestros eventos: uno es nuestra principal recaudación de fondos, ‘Kick Up Your Heels’, y el otro son los ‘Patty Becker Pay It Forward Awards‘. Este último destaca a las mujeres que han ido más allá para ayudar a otras en el sector. Hace hincapié en la idea no sólo de progresar en tu propia carrera, sino también de ayudar a quienes aspiran a conseguir lo que tú has conseguido.

Este concepto encaja perfectamente con nuestra misión de crear redes, ofrecer oportunidades educativas y fomentar la visibilidad. Es la visibilidad de que no sólo hay gente que lo ha conseguido, sino que también está dispuesta a tender una mano.

GGW ha creado una comunidad fantástica y acogedora en la que la gente se ayuda mutuamente. Cuando asistas a un acto de GGW, te sumergirás en una energía contagiosa, positiva y poderosa.

¿Qué mujeres le han servido de inspiración en su vida profesional?

Dios mío, siempre me resulta muy difícil responder a esta pregunta. Me han inspirado muchas personas, especialmente los miembros fundadores de nuestra junta directiva. La verdad es que cada uno se ha labrado su propio camino. Por ejemplo, admiro a las mujeres que empezaron en operaciones, trabajaron en todos los puestos del casino y finalmente ascendieron a Vicepresidentas de Operaciones y Consejeras Delegadas.

Como jurista, siempre me han interesado especialmente mujeres como Patty Becker, Ellen Whittemore o Sandra Douglas Morgan. Ellas entienden realmente el negocio desde una perspectiva holística.

Es fascinante ver a estas mujeres lograr hazañas notables, labrarse sus propios caminos y construir sus carreras de una manera que se alinea con su verdadero yo.

Sin embargo, no quiero pasar por alto el hecho de que también me he inspirado en numerosos hombres a lo largo de mi carrera. Me han proporcionado una valiosa tutoría y ayuda. La idea clave es que no buscamos la exclusividad. Estamos todos juntos en esto, apoyándonos unos a otros en este viaje. Las mujeres y otros grupos diversos se enfrentan a retos únicos, y tenemos que abordarlos colectivamente.

Las mujeres no pueden hacerlo solas. Contamos con increíbles aliados masculinos que apoyan incondicionalmente las iniciativas relacionadas con la diversidad. La organización no existiría sin su apoyo. Participan activamente con nuestros grupos, comentando su compromiso con los programas educativos.

Cabe mencionar que somos una organización sin ánimo de lucro y que recibimos apoyo financiero de empresas de nuestro sector. Tanto hombres como mujeres participan en la toma de decisiones sobre la asignación de estos recursos financieros. Quiero subrayar que me inspiran las personas, independientemente de su sexo, de esta industria.