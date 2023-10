Tashina Lazcano: “Deseo que la demografía de nuestros líderes en la industria refleje mejor la diversidad del público al que servimos”

La directora de Marketing y Comunicación de Konami Gaming, Tashina Lazcano, concedió a Focus Gaming News una entrevista exclusiva para hablar de la labor de Global Gaming Women.

Entrevista exclusiva – Tashina Lazcano, directora de Marketing y Comunicaciones de Konami Gaming, Inc. y miembro del Comité de Mentores de Global Gaming Women, habla de su papel en la organización, del apoyo de Konami a las mujeres en el sector de los videojuegos y del futuro de la industria.

¿Cómo entró a formar parte de Global Gaming Women? ¿Cuál es su papel dentro de la organización?

Soy voluntaria de Global Gaming Women como miembro del Comité de Marketing y moderadora del Círculo Lean In de Global Gaming Women. Me uní a Global Gaming Women por primera vez en 2017, cuando descubrí que era gratis registrarse en línea como miembro. Poco después, me inscribí en los círculos Lean In de Global Gaming Women y empecé a establecer contactos con otros miembros.

¿De qué manera apoya Konami a Global Gaming Women y promueve el papel de la mujer en la industria del videojuego?

Konami Gaming ha establecido un compromiso plurianual de apoyo a Global Gaming Women, en calidad de socio patrocinador. Además, Konami ha abierto el edificio de su sede en Las Vegas para acoger eventos de Global Gaming Women.

Hemos tenido el placer de acoger varios programas educativos de Global Gaming Women, entre los que se incluyen las conferencias Leadership Foundations, Leadership Development y W Development. Estos tipos de apoyo ayudan a crear vías para que más mujeres crezcan y avancen en la industria del juego, promoviendo así un futuro más diversificado para la industria.

¿Puede hablarnos más de Lean in Circles y de los programas que GGW ha puesto en marcha para apoyar el desarrollo y el éxito de las mujeres en la industria del juego?

Los círculos Lean In son pequeños grupos de mujeres que se reúnen periódicamente para compartir experiencias y contactos profesionales. Se basan en el libro “Lean In” de Sheryl Sandberg, cofundadora de una organización sin ánimo de lucro con el mismo nombre. Global Gaming Women es responsable de la mayor red mundial de círculos Lean In.

Cualquier mujer del sector del juego o de la hostelería puede solicitar unirse a un Círculo y, si es seleccionada, será emparejada con otras 5 a 7 miembros del Círculo y una moderadora. A partir de ahí, cada círculo decidirá por sí mismo la logística de sus reuniones: en persona, en línea, con qué frecuencia y con qué formato. El periodo de solicitud abierto para los Círculos Lean In de Global Gaming Women estará abierto hasta el 1 de noviembre de 2023.

“Cualquier mujer del sector del juego o la hostelería puede solicitar su ingreso en un Círculo y, si es seleccionada, formará pareja con otros 5 a 7 miembros del Círculo y 1 moderador”. Tashina Lazcano, directora de Marketing y Comunicaciones de Konami Gaming, Inc.

¿Cuáles son las tendencias más interesantes que observa actualmente en la industria del juego?

El juego se está expandiendo y cada vez hay más cosas para más gente. Con el crecimiento de las apuestas deportivas, el juego en línea y la diversificación de las máquinas recreativas, un público más amplio tiene acceso a opciones de entretenimiento reguladas que se ajustan a sus preferencias personales. Esto ofrece una serie de interesantes oportunidades para que el entretenimiento y la tecnología innovadores garanticen que el sector siga siendo saludable y relevante, al tiempo que se ofrecen opciones de juego reguladas a los consumidores, con las salvaguardas y normas adecuadas.

¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para el futuro de las mujeres en la industria del juego?

Que la demografía de nuestros líderes en la industria del juego refleje mejor la diversidad del público consumidor al que servimos. Y que mediante la aplicación de sistemas más inclusivos y mejores prácticas estándar para proteger contra los prejuicios conscientes e inconscientes, todos los profesionales de la industria del juego tengan una oportunidad justa de avanzar, crecer y marcar la diferencia.

¿Qué consejo daría a las jóvenes interesadas en una carrera en el sector de los videojuegos?

Vayan a globalgamingwomen.org y regístrense como miembros de Global Gaming Women. Es gratis. Solo te llevará 5 minutos. Y aunque no te interese participar de inmediato, recibirás información periódica sobre programas gratuitos y oportunidades para establecer contactos que podrían interesarte más adelante.