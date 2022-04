Casinos en Colombia ya no exigirán carnet de vacunación contra el Covid-19

El presidente Iván Duque anunció que a partir del domingo 1 de mayo, se eliminarán ciertas restricciones en los salones de juegos de azar, entre otros establecimientos.

Colombia.- Las reglas de juego para los casinos en Colombia se flexibilizan. Así lo informó el presidente Iván Duque Márquez.

Ayer, lunes 25 de abril, el mandatario anunció el desescalamiento de medidas no farmacológicas, como eliminar el uso del tapabocas -con algunas excepciones- y la derogación de la solicitud del carnet de vacunación para actividades de ocio y espectáculos masivos. Estas medidas empezarán a correr a partir del domingo 1 de mayo.

Además, Duque Máquez comunicó la extensión de la emergencia sanitaria que rige en el país por el Covid-19 por dos meses más. La misma se extenderá desde el 1 de mayo hasta el próximo 30 de junio, debido al corto tiempo transcurrido en la reducción de casos que se observa en el país.

La emergencia sanitaria

El Jefe de Estado destacó que estas medidas se adoptan, gracias a los resultados del Plan Nacional de Vacunación. De esta manera, señaló que se avanza en la reactivación económica del país y la recuperación del empleo y de actividades para todos.

“Estas medidas validan un mensaje: hemos venido luchando contra esta pandemia, no solamente duplicando las Unidades de Cuidado Intensivo, fortaleciendo el sistema de salud, sino logrando este sistema de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo. Y ese trabajo, basado en la ciencia, nos permite en virtud de los indicadores que registra nuestro país, dar este mensaje de optimismo, dar este paso adelante y decirle a Colombia que seguimos en la reactivación económica con esta vacunación masiva y segura”, recalcó.

Luego de las reuniones correspondientes entre el Comité Asesor de Expertos y el Ministerio de Salud, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud, se adopta el llamado desescalamiento de medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas.

“A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70 por ciento de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 por ciento de dosis de refuerzo. Esto valida que en la medida en que los municipios dan estos pasos en vacunación van a poder también avanzar en el desescalamiento de estas medidas no farmacológicas”, declaró el Presidente Duque.

El Ministerio de Salud ratificó que el tapabocas se seguirá usando en salones de clase, oficinas, iglesias, transporte público, establecimientos de comercio y lugares sin ventilación directa. Además, la entidad será la encargada de publicar el listado de los municipios con los estándares, avances y porcentajes de vacunación.

El carné de vacunación, medidas para viajeros y el PRASS

El presidente Duque anunció, además, la derogatoria del Decreto 1615 de 2021. Se trata de la norma que determinaba la exigencia del carnet de vacunación en actividades de ocio y espectáculos públicos y privados masivos.

“Y por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carnet de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, y como lo dije anteriormente, eventos masivos”, dijo. Ya no se pedirá el carnet, además, en ferias, conciertos, bingos y casinos en Colombia, por ejemplo.

En cuanto a los viajeros que visiten el país y que sean mayores de 18 años, la recomendación es que lleguen a Colombia con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. “A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, reafirmó.

Se derogarán, también, todas las medidas de bioseguridad con excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud; también la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) y se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias.