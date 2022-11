Casino Central de Mendoza: el gobierno rechazó el pedido de Plaza Central contra Traylon

El gobernador mendocino rechazó un recurso interpuesto por Plaza Central UT en contra de la adjudicación del servicio de tragamonedas a la empresa Traylon.

Argentina.- A tres meses del cambio de concesión de las máquinas tragamonedas del Casino Central de Mendoza, ubicado en la ciudad de Godoy Cruz, la gobernación cerró las puertas a un conflicto abierto por la empresa que solía tener la adjudicación de los slots.

El Gobierno de Mendoza publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2112, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, donde se rechaza un recurso administrativo de la empresa Plaza Central UT, exconcesionaria del servicio de máquinas tragamonedas del Casino Central de Mendoza, reclamando contra la licitación pública que otorgó el negocio a una nueva adjudicataria Traylon. Las autoridades provinciales consideraron el planteo como “improcedente” y “absurdo”.

El conflicto comenzó en junio, cuando la empresa Traylon ganó la licitación para proveer las máquinas tragamonedas en la sala del casino. En ese momento, se definió que la compañía, propiedad de Ricardo Benedicto, ex socio de Cristóbal López en Casino Club, estaría al frente de la explotación del servicio durante los próximos 10 años. Por ello, percibirá un canon del 52 por ciento.

Otras firmas quedaron en carrera en el proceso: Desarrollos Maipú, que proponía un canon de 62 por ciento; Plaza Central UTE (71,87 por ciento); y Fuente Mayor – New Star Casino Central UTE (54 por ciento).

Cuando Plaza Central UTE perdió la concesión, debía retirar las máquinas del casino, sin embargo, la anterior concesionaria objetó el proceso licitatorio por la vía judicial y administrativa y se negó a retirar sus máquinas del establecimiento ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, hasta que el IPJyC decidió retirarlas por su cuenta para instalar las de Traylon.

Este jueves el Gobierno de Mendoza dio un revés al reclamo administrativo de Plaza Central UT que pretendía en última instancia que se revocara la resolución del IPJyC que resolvió el proceso licitatorio de máquinas tragamonedas del Casino Central de Mendoza a favor de Traylon.

Denunciaba que la propuesta de la firma del empresario Benedicto era “inviable” y que el Instituto debería “haber analizado las constancias presentadas a los efectos de determinar la posibilidad de cumplimiento de la propuesta” y expresó que “no tomó ninguna medida tendiente a analizar dicha circunstancia, no considerando tampoco los criterios de actualización monetarios”.

Sin embargo, estos planteos fueron desestimados por la Asesoría Letrada del IPJyC: “Plaza Central UTE califica a la oferta de Traylon S.A. como temeraria, denominando al precio cotizado como vil o no serio; sin embargo ello debe desestimarse, en tanto se basa en un hecho incierto, hipotético e infundado, alegando predicciones de lo que pasará en el contrato en un futuro; siendo la oferta de Traylon S.A. seria, cumpliendo los requisitos exigidos, verosímil, no habiendo elemento o indicio alguno de que se trata de una oferta irrisoria o no seria o inviable”, señaló el organismo en su dictamen.

En el texto se sostiene que es el propio pliego de la licitación pública el que prevé el procedimiento sancionatorio aplicable “no dando lugar a especulaciones, predicciones ni supuestas renegociaciones como las alegadas por el recurrente sin fundamento alguno”.

Por lo tanto, considera que el recurso interpuesto es “totalmente improcedente” y remarca que los datos y montos presentados por la demandante resultan “incongruentes con la propuesta realizada por Traylon S.A., por lo que los informes contables distan completamente de la realidad”.

“Más aún es tan absurdo lo expuesto por el recurrente que específicamente en su propio informe presentado el Contador que lo realiza señala: ‘la proyección ha sido preparada mediante el uso de un conjunto de supuestos que incluyen hipótesis sobre hechos futuros y acciones de la dirección que no se espera que necesariamente sucedan. Por consiguiente, se advierte a los lectores que la presente proyección pudiera no ser apropiada para fines distintos de los que se describieron anteriormente’”, señala el informe de la Asesoría y concluye que “debe desestimarse totalmente el planteo del recurrente”.

Asimismo, en los considerandos del decreto firmado por el gobernador, se señala que “es claro que Plaza Central UT busca proteger un interés privado de una empresa privada, en perjuicio de un procedimiento de licitación pública sumamente beneficioso para el Estado Provincial”.

Finalmente, ratifica que la Resolución es “absolutamente legítima” y que “no se configura vicio o error alguno en la Resolución de Directorio N° 380/22, la que por el contrario ha sido dictada conforme a Derecho, por lo que corresponde el rechazo del presente recurso en su aspecto sustancial”.

