BetConstruct revoluciona el sistema de fidelización con The Last Battle Universe

The Last Battle Universe es el primer sistema de fidelización B2B en juego online.

Comunicado de prensa.- BetConstruct se enorgullece de presentar The Last Battle Universe, el primer sistema de fidelización B2B de la industria. Esta iniciativa pionera está diseñada para fomentar la colaboración, fortalecer las asociaciones a largo plazo y proporcionar beneficios tangibles dentro del ecosistema BetConstruct.

Estableciendo un nuevo punto de referencia en la industria, The Last Battle Universe ofrece un programa estructurado, transparente y gratificante para los socios que interactúan con los productos y servicios de BetConstruct. Quienes integren este innovador sistema pueden obtener una serie de beneficios, acumulando puntos de fidelidad a través de la participación activa. Estos puntos se pueden canjear por recompensas exclusivas, incluidos bonos, promociones e incentivos de The Last Battle. Cuanto mayor sea el nivel del socio, menores serán sus costos operativos, mientras que todas las recompensas seguirán siendo exclusivas de FTN, explicaron desde BetConstruct.

Beneficios y características clave

Según BetConstruct, los nuevos socios que incorporen The Last Battle Universe pueden recibir hasta un 100 por ciento de reembolso en las tarifas de instalación, junto con un marco de recompensas transparente y bien definido. El sistema sigue una estructura de lealtad integral, con puntos ganados según varios criterios, incluidos montos facturados, duración de la asociación, pagos puntuales, uso de los servicios de BetConstruct, liquidaciones de facturas basadas en FTN y referencias de nuevos socios.

Recompensas exclusivas para socios

«Los socios obtienen acceso a una variedad de beneficios, como reembolsos en apuestas deportivas y casinos, pruebas gratuitas de DevPro, bonos de nivel, descuentos, reembolsos de FTN, puntos exclusivos, horas de desarrollo gratuitas y gestión de cuentas dedicada», revelaron desde la empresa.

Un camino estructurado hacia el crecimiento

El sistema de lealtad Last Battle Universe está estructurado en siete niveles distintos, cada uno representado por un planeta: Mercurio, Venus, Tierra, Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter. A medida que los socios acumulan puntos, avanzan a través de estos niveles, desbloqueando recompensas adicionales y obteniendo insignias de reconocimiento.

Hasta un 100% de reembolso en las tarifas de instalación: un punto de inflexión para los nuevos socios

Para impulsar a nuevos socios a unirse al Last Battle Universe, BetConstruct ofrece hasta un 100 por ciento de reembolso en efectivo en las tarifas de instalación. La oferta se aplica a los socios que cumplen KPI específicos dentro de un período definido. Este reembolso se puede utilizar para facturas, servicios o bonificaciones para jugadores. Los requisitos de KPI incluyen la puesta en marcha, la activación de seis productos clave (como The Last Battle, Ortak y Ortak Snowball) y alcanzar el nivel de Urano dentro del Universo The Last Battle.

Haciendo su primer debut en ICE Barcelona 2025, The Last Battle Universe está destinado a revolucionar la industria, desbloqueando nuevas oportunidades y fomentando colaboraciones más sólidas con los estimados socios de BetConstruct. Se puede encontrar más información sobre The Last Battle Universe en el sitio web de BetConstruct, mientras que los visitantes de SBC Summit Rio 2025 pueden experimentar la novedosa iniciativa de primera mano en el stand B870.