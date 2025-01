BetConstruct introduce la función de recompensa B2B «The Last Battle Universe»

La nueva función B2B de BetConstruct, «The Last Battle Universe», es exclusiva para socios.

Comunicado de prensa.- En el marco de ICE Barcelona 2025, el veterano de la industria del juego BetConstruct ha presentado «The Last Battle Universe», una nueva función B2B desarrollada exclusivamente para socios que cambiará la forma en que las empresas interactúan con sus socios.

«The Last Battle Universe» es un testimonio de cómo BetConstruct valora sus asociaciones y mantiene su compromiso de abrir nuevas posibilidades para el crecimiento mutuo. La reciente y novedosa iniciativa permite a los socios ganar puntos tras cumplir unos criterios específicos predefinidos. Los puntos pueden incluir facturación mensual, productos activos y mucho más.

Cuantos más puntos consigan los socios a través de «The Last Battle Universe», mayores recompensas obtendrán, con devoluciones de hasta el 100 por ciento de los gastos de instalación. Además, «The Last Battle Universe» no cobra comisión de apertura a los socios de BetConstruct y Fastex, lo que lo hace aún más atractivo.

Todavía no se han revelado más detalles sobre la función y BetConstruct está exhibiendo actualmente su amplia cartera de ofertas en ICE Barcelona 2025.