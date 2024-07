Argentina: por una suba de la tasa municipal, cerró un casino en La Rioja y hay 45 empleados suspendidos

Desde la Administración de Juegos de Azar de La Rioja apuntaron contra el municipio por la crisis.

Argentina.- Una sala de juego ubicada en el centro de la ciudad de La Rioja cerró sus puertas y hay 45 trabajadores suspendidos. Se trata de Golden Night, propiedad de la empresa Videodrome y que está ubicada sobre calle Pelagio B. Luna, frente a Plaza 25 de Mayo en la capital de la provincia.

El titular de la Administración de Juegos de Azar de La Rioja (AJALAR), Ramón Vera, atribuyó esta crisis al aumento de las tasas que el municipio capitalino aplicó a los casinos, que, a su criterio, “es exorbitante”.

En comunicación con el medio local Riojavirtual Radio, Vera dijo: “La empresa decidió cerrar la sala de Pelagio B. Luna hasta solucionar este problema que tiene con el municipio. Videodrom tiene la exclusividad de los juegos de casinos de toda la provincia y por el aumento de la tasa decidió cerrar la sala de Pelagio B. Luna. Eso repercutió en la suspensión de 30 empleados primero y ahora ya son 45 los empleados suspendidos y que ven peligrar su fuente de trabajo”.

El titular de AJALAR añadió que los trabajadores suspendidos le pidieron “interceder” ante el gobernador Ricardo Quintela “para poder llegar a una solución”.

En este punto, Vera lanzó duros cuestionamientos al municipio de la Capital por considerar que el aumento de la tasa a las salas de juegos es excesivo y que la comuna “está mal asesorada” respecto al tema.

Y agregó: “El cierre de la sala es por la suba de la tasa. Lo que el municipio pretende cobrarles es un canon encubierto porque no pasa en ningún municipio del interior y no hay antecedentes en el país de este aumento donde el municipio pretende cobrarles más que un ente regulador como en este caso lo es AJALAR”.

El funcionario sostuvo que “el municipio está mal asesorado respecto a lo que la empresa recauda” y dijo que le “pareció raro” que desde el municipio no se hayan acercado a conversar con el ente regulador: “La recaudación de la empresa se ve muy comprometida a esta tasa nueva que se les quiere cobrar”, aseguró Vera.

En la entrevista con la radio riojana, el titular de AJALAR explicó que Videodrom pagaba casi AR$6m (USD6.486) y con la nueva tasa eso subió a AR$34m (36.754) y recordó que desde el ente regulador tienen un control online de todas las máquinas de casino de toda la provincia.

En ese sentido, detalló: “El último mes recaudaron AR$200m (USD216.200) en toda la provincia. De ese total, la empresa paga premios que rondan entre el 42 por ciento y el 50 por ciento. De esos AR$200m, sacando los premios, le quedarían unos AR$120m. De esos AR$120m (USD129.720) la empresa paga el canon a AJALAR y paga Ingresos Brutos que también aumentó del 5 por ciento al 7 por ciento. De esos AR$120m también paga sueldos, indumentaria y ahora este aumento de la tasa municipal”.

Para Vera, la solución al cierre de la sala de juegos céntrica “es retrotraer la tasa que se aplicó” y criticó: “No se puede aumentar a esos niveles. Podés aumentar pero no a ese margen”.

Además, el funcionario consideró que el cierre de una sala de juegos de azar legal propicia el crecimiento del juego ilegal y declaró: “Esto nos perjudica como provincia, porque si una sala está cerrada, puede proliferar el juego ilegal. Le abrimos las puertas al juego clandestino. Esas empresas clandestinas no garantizan el pago de los premios, no sabemos quienes son, no tributan en ningún lado y en este caso se ve peligrar la fuente laboral de la gente”

Vera añadió que ya habló sobre este conflicto con Quintela y que el gobernador le respondió “que él iba a tratar personalmente este tema”.