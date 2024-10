Apuestas online en Brasil: Lottopar advierte sobre el riesgo de utilizar sitios no regulados

Desde la entidad hicieron hincapié en la necesidad de que los apostadores entiendan la importancia de utilizar plataformas legales y publicaron el listado de aquellas que están avaladas en el Estado para que los usuarios puedan saber qué sitios utilizar y cuáles no.

Brasil.- Desde el 11 de octubre, los sitios de apuestas que no están regulados ni por Lottopar ni por la Unión tienen prohibido ofrecer estos servicios en Paraná. Como resultado, Anatel comenzó a bloquear más de dos mil sitios de apuestas que no solicitaron regulación. Este proceso de bloqueo no es inmediato y puede llevar algún tiempo bloquear a todos, por lo que desde Lotería del Estado de Paraná (Lottopar) advirtieron a los jugadores sobre los riesgos de seguir accediendo a sitios ilegales y aconsejaron acceder sólo a sitios regulados.

Al llegar a Curitiba para participar de la 1ª Semana del Juego Responsable promovida por Lottopar, el Secretario de Premios y Apuestas (SPA) del Gobierno Federal, Regis Dudena, afirmó que “este trabajo ‘separará el trigo de la paja’ y será muy caro seguir creando estos dominios porque vamos a atacar por todos los medios necesarios, incluido el sistema financiero, la publicidad en conjunto con el Conar y las redes sociales. La idea es inviabilizar la actividad económica de quienes no son legales”, afirmó. En otras palabras, los apostadores que realizan apuestas en un sitio no regulado podrían perder su dinero en cualquier momento.

El director general de Lottopar, Daniel Romanowski, destacó la importancia de estos bloqueos como forma de garantizar un mercado seguro para los apostadores. “En primer lugar, hay que recordar que los sitios de apuestas son un entretenimiento, no una forma de enriquecerse o recuperar pérdidas. Con el mercado regulado, el apostante cuenta con todo el apoyo de atención al cliente, canales de defensoría del pueblo, certificados que dan fe de la seguridad de las operaciones y, lo más importante, además de divertirse, parte de los recursos quedan en el Estado para inversiones en seguridad pública , vivienda popular y proyectos sociales”.

«Entre los principales riesgos que enfrentan los apostadores al utilizar estos sitios ilegales está la pérdida de dinero, ya que muchos de estos sitios no tienen garantías y el apostante no conoce de antemano la probabilidad de ganar. Además, existe un alto riesgo de fraude, como sitios que pueden robar información personal o financiera, falta de regulación y supervisión, así como de garantías de que los juegos sean justos o que los pagos se realicen según lo prometido», enfatizaron desde la entidad.

Es por esto que el director de Operaciones de Lottopar, Fabio Veiga, destacó que si se piensa en apostar, siempre es mejor optar por plataformas reguladas y confiables. “Los sitios regulados por Lottopar ofrecen seguridad, ya que Paraná fue el primer estado en acreditar laboratorios de pruebas y certificación, garantizando así que los sistemas de estos sitios regulados sean seguros, justos y libres de fraude”.

El listado de plataformas que cuentan con autorización nacional o de Lottopar fue puesto a disposición de los usuarios en el sitio web de la entidad para que los apostadores puedan corroborarlo en cualquier momento y saber si el sitio en el cual están realizando sus apuestas cuenta con licencia o no.