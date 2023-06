APOJA celebró en Paraguay su Asamblea Ordinaria 2023

La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar se reunió en Asunción.

Paraguay.- Los miembros de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA) se reunieron recientemente con el objetivo de abordar diversos temas importantes para el rubro del juego en territorio paraguayo.

La Asamblea Ordinaria 2023 de APOJA se llevó a cabo con éxito en la ciudad de Asunción, el pasado 22 de junio, con concurrencia de la cúpula directiva y de miembros de la asociación.

Entre los temas del día se aprobó por unanimidad la continuidad de la Comisión Directiva de la asociación. La misma está encabezada por Lorena Rojas como presidente; José Elias Berben, vice presidente; secretario Rafael González; tesorero Volmir Serafín; síndico Juan Aníbal López; y el vocal Raúl Caviedes.

De acuerdo por lo informado desde la asociación: “La Asamblea de APOJA fue todo un éxito, demostrando el compromiso y la dedicación de sus miembros en la defensa de los derechos de la industria”.

Comisión directiva de APOJA.

La última cruzada de APOJA

La causa Conajzar que investiga al ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar y a otros seis acusados por supuestas irregularidades en la comisión, sigue frenada y desde el sector del juego se empiezan a impacientar.

La semana pasada se suspendió la audiencia preliminar prevista para los días 20, 21 y 22 de junio porque uno de los acusados recusó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú y así logró dilatar una vez más la realización de la diligencia judicial.

Ante esta situación, representantes de los gremios del sector, manifestaron su disconformidad por la demora. En especial, teniendo en cuenta que uno de los acusados es Rubén Roussillón, que resultó electo como diputado en las últimas elecciones y el próximo 30 de junio debería jurar en la Cámara.

Lorena Rojas, titular de APOJA, le dijo a ABC acerca de la situación judicial: ”El Ministerio Público en su siguiente paso procesal estaría pidiendo el desafuero de Roussillón. Nosotros como asociación tenemos el ojo puesto en esta causa”.

Respecto a las demoras en el proceso, Rojas dijo: “Necesitamos una condena. Vemos una suerte de sucesivas chicanas que finalmente pueden derivar en la prescripción de la causa” y remarcó que someterse al juicio es una forma de ejercer la defensa para determinar si tuvo participación o no, para no “quedarse con un estigma en su caracter de diputado por no haberse sometido a un proceso”.

Por último, la titular de APOJA cerró: “Nosotros necesitamos una condena que enseñe al empresario a ni siquiera intentar soluciones tan forzadas y contrarias al derecho, totalmente inconstitucionales y, sobre todo, carentes de un sentido social”.

