Apadela fija su posición sobre la regulación de las apuestas deportivas en Perú

Si bien la Asociación Peruana de Apuestas Deportivas (APADELA) defiende que se regule el mercado de apuestas deportivas en el país, criticó algunas opiniones vertidas en relación a la ley.

Perú.- A medida que avanzan en Perú proyectos que pretenden la regulación de apuestas deportivas y el juego online, aparecen algunas polémicas. La Asociación Peruana de Apuestas Deportivas (APADELA) emitió un comunicado en el que pretenden aclarar algunos mitos respecto a la actividad y pedir por una ley más eficiente.

En primer lugar, desde APADELA dejaron en claro que están de acuerdo con que se establezca una regulación moderna para este sector. Sin embargo, escribieron en su comunicado, que “es importante que dicha regulación no afecte el sustento económico de más de 275 mil personas en el país, quienes trabajan o se benefician de esta actividad ni que dañe la continuidad de una industria peruana que opera de manera formal desde hace más de 10 años”.

Lo que pretenden aclarar son ciertos puntos que tienen que ver como comentarios y opiniones emitidas por diferentes actores tanto en los medios como en el Congreso, que, a su entender, no se ajustan a la realidad.

Los comentarios que desmienten en su comunicado son los siguientes:

1. Es falso que el sector de apuestas deportivas opere de forma informal y sin ninguna normativa vigente en la actualidad.

El sector opera en el país desde hace más de 10 años de forma normada por el Código Civil y las normas de lavado de activos, así como también el jugador se encuentra protegido por la Ley de Protección al Consumidor.

2. Es falso que el negocio de apuestas deportivas mueve aproximadamente S/4.500 millones anuales sin tributar.

De manera anual, del 100 por ciento de las apuestas que capta una empresa, más del 90 por ciento es destinado al pago de los premios a los participantes ganadores, mientras que el 10 por ciento restante corresponde al ingreso de los operadores, el cual está destinado a cubrir principalmente salarios, alquileres de puntos de venta, instalación de módulos, comisiones, tecnología, patrocinios, etc. Además, es una industria que sí paga impuestos al Estado de acuerdo con la normativa actual, contribuyendo con el pago de Impuesto a la Renta, pago de IGV, y cargas sociales, entre otros.

3. Es falso que no se puede aplicar un impuesto especial a las casas de apuestas deportivas online no domiciliadas al ir en contra del compromiso del país con la OCDE.

Al contrario, el no aplicar el impuesto especial a las casas de apuestas deportivas no domiciliadas va en contra del principio de igualdad ante la Ley. Asimismo, provocará una competencia desleal que favorecerá a alrededor de 100 empresas extranjeras que operan en el país, perjudicando a la industria local.

4. Es falso que la exclusividad de puntos de venta ayuda a regularizar el juego y no es perjudicial para el mercado.

La exclusividad de puntos de venta afectaría a más de 10 mil trabajadores distribuidos en más de 4 mil pequeños negocios que dependen de la industria para generar ingresos adicionales en sus puntos de venta de comercio minorista, ej. bodegas. Asimismo, favorece a empresas digitales que tienen acceso a una mayor cantidad de clientes a través de dispositivos móviles que no verían limitados sus puntos de venta.

5. Es falso que la imposición de un impuesto del 20 por ciento generaría una recaudación de S/162 millones.

Esta tasa solo generará la afectación de más de 4 mil negocios que se benefician de esta industria. Inclusive, en el pasado se intentó imponer una tasa similar a los casinos y tragamonedas, lo que significó que no se recaude lo esperado hasta que el Tribunal Constitucional declaró confiscatoria esa tasa, la cual luego se estableció en 12 por ciento.

6. Es falso que el ISC sobre el monto apostado vaya a generar una mayor recaudación.

El afectar el monto de la apuesta hará que los jugadores busquen páginas ilegales donde no les cobren este impuesto, exponiéndolos al mercado negro y sus consecuencias. Esto no sucede en ningún juego de azar regulado en el Perú, donde la base imponible del ISC no afecta al jugador.

7. Es falso que las casas de apuestas se lleven el dinero fuera del país.

Las casas de apuestas son las principales auspiciadoras del fútbol peruano y promotoras importantes de la economía local, a través del pago de impuestos sobre la publicidad y auspicios, incluyendo a las empresas no domiciliadas en el país.

Para cerrar su descargo, APADELA reitera a las autoridades competentes la necesidad de proteger el sustento económico de las miles de familias peruanas que se benefician de la industria, para lo cual es necesario “establecer una normativa que tome en cuenta el funcionamiento actual de la misma, lo que impulsará una buena recaudación tributaria que beneficiará a todos los peruanos y continuará generando competitividad en el sector”.

Las empresas firmantes son: Apuesta Total, Te Apuesto, Betsson, Dorabet, Livesport, Retabet.pe y Betcris.