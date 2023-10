Amusnet anuncia con orgullo a los ganadores de la promoción solidaria de su slot

La empresa, que ha donado el 3% de su ganancia del juego Drops of Water en apoyo a iniciativas en África, ha organizado una promoción de marketing para sus socios comerciales bajo el lema “Atrévete a la aventura”.

Comunicado de prensa.- El primer slot temático asociado con la solidaridad de Amusnet, Drops of Water, fue creado en asociación con organizaciones relacionadas con el agua, donando el 3 por ciento de las ganancias a iniciativas en África. Debido a su temática, características interesantes y gráficos sobresalientes, poco después de su lanzamiento oficial el slot ganó popularidad, cubriendo más de 30 mercados en todo el mundo y estando activo en los sitios de más de 600 operadores en todo el mundo.

Para promover aún más la buena causa detrás de Drops of Water e inspirar a la industria del igaming con su elemento benéfico, Amusnet demostró una vez más su enfoque innovador organizando una gran promoción de marketing para sus socios comerciales. Bajo el lema “Atrévete a la aventura”, se invitó a los operadores a mejorar el rendimiento del juego durante 4 semanas consecutivas siguiendo los requisitos de un sitio web exclusivo que presentando la oportunidad de ganar un Safari trip con todo incluído en Kenia.

Durante los meses de abril y mayo, 39 operadores participantes compitieron mediante la ejecución de una variedad de atractivas promociones como Free Spins, Cash Back, Bet and Get, torneos, etc. A finales de junio, se anunciaron oficialmente los primeros tres operadores que lograron el mayor aumento de facturación.

Rupam Baruah, Sander Saar (Olybet), Bogdan Miladinović, Tijana Jandrić (Admiralbet), Vesna Popovic, Marko Zivkovic (Volcanobet), Iva Draganova (gerente comercial de Amusnet), Radostin Dimitrov (gerente comercial de Amusnet) y Hamed Rahmi (gerente de ventas de Amusnet), resultaron los ganadores del safari. El equipo ganador tuvo la oportunidad de explorar la capital de Nairobi, la Reserva Nacional Giraffe Center y la Reserva Nacional Masai Mara, famosas por sus impresionantes paisajes y su abundancia de vida silvestre.

La invaluable participación en la promoción de Drops of Water ha jugado un papel importante en la generación de fondos para el establecimiento de centros de agua sostenibles en varios lugares de África.

La contribución total desde el lanzamiento de Drops of Water tuvo un impacto directo en las vidas de más de 5000 personas que lo necesitaban desesperadamente, proporcionándoles acceso diario a agua limpia y fresca.

Como empresa socialmente responsable, Amusnet considera que estos resultados son el mayor logro y cree firmemente que con esfuerzos compartidos las empresas líderes de igaming pueden impulsar las olas de cambio y garantizar un futuro más sostenible.

Drops of Water es el primero slot temático de Amusnet que se asocia con la caridad: organización de agua para proporcionar agua dulce a miles de personas, donando el 3% de las ganancias a iniciativas en África e India. Este video slot de cinco carretes y 20 líneas fijas ofrece funciones interesantes, gráficos sobresalientes y efectos de sonido increíbles.

