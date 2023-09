Álava: Asajer lanzó una guía para jóvenes sobre juegos de azar y videojuegos

La publicación es por ahora únicamente digital, aunque Asajer tiene la intención de imprimirla y distribuirla para que llegue a más adolescentes.

España.- La Asociación de Jugadores en Rehabilitación (Asajer) ha lanzado una guía propia para adolescentes y jóvenes centrada en los juegos de azar y los videojuegos que busca avanzar en la prevención.

La publicación, tal como ellos mismos definen es “sencilla y sin muchas pretensiones, pero lo suficientemente clara” para que los menores tengan “información suficiente” y puedan ejercer un “pensamiento crítico” a la hora de relacionarse con el ocio digital.

El producto, que contiene 32 páginas en total, repasa diferentes datos en torno al impacto de la tecnología en la adolescencia, ahonda sobre el uso adecuado de los videojuegos, sus oportunidades y riesgos, qué hacer en caso de estar “descontrolado” con los videojuegos, aborda algunas “señales de alarma” y se detiene, lógicamente, en el peligro de los micropagos y las similitudes entre los juegos de azar y los videojuegos. Puede encontrarse y descargarse en la web de la Asociación alavesa de jugadores en rehabilitación y se espera que en breve se proceda a su producción impresa para llegar así a la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes posible.

“La hicimos de forma digital y la idea es también imprimirla para distribuirla”, apuntó Ana Herrezuelo, psicóloga de la asociación, que trabaja también con los educadores de calle de Vitoria y previamente elaboró otra guía sobre videojuegos y educación.

“Más allá de la atención, hacemos un trabajo preventivo y para evitar posibles riesgos”, detalla la psicóloga de la asociación, quien aporta una última clave: “El juego como tal puede ser saludable, pero siempre que se use adecuadamente. No se trata de que los jóvenes no jueguen, sino de que lo hagan de forma moderada, y a juegos adecuados a su edad”.

A día de hoy, Asajer trabaja con una veintena de familias del territorio por problemas de adicción a los videojuegos de sus hijos menores. A falta de cerrar los datos del presente ejercicio, las consultas relacionadas con las nuevas tecnologías acaparan ya en el colectivo el 14 por ciento del total.

Los jóvenes juegan “cada vez más habitualmente” por esa generalización de los móviles y las tablets y “el proceso de desarrollo de los problemas va mucho más rápido”, tal y como explicó Ana Herrezuelo al Diario de Noticias de Álava. “No hay el mismo control”, destacó la especialista.

“Antes eran dos mundos totalmente diferentes y los perfiles no tenían mucho que ver. Pero se han ido acercando. Hasta el punto de que hay personas que en su momento han abusado de los videojuegos y después han pasado con mucha facilidad al azar, a las tragaperras, la ruleta, el póker o las apuestas”, remarcó la especialista.

La edad media en el inicio del uso de videojuegos está “en torno a los ocho o 10 años” y la mayor parte de las demandas que llegan a Asajer vienen derivadas de problemas entre menores de edad: “de niños de nueve o diez años a adolescentes de 17”, acota Herrezuelo. En el caso de los juegos de azar, el debut se produce en torno a los 14 años y las demandas “mayoritarias” se dan entre jóvenes de 18 a 25.

