Reclaman medidas gubernamentales para frenar la ludopatía juvenil en Lorca

Solicitaron además que el Ayuntamiento inicie un programa de fomento entre los niños y adolescentes de los juegos tradicionales.

España.- Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida+Podemos+Alianza Verde en el Ayuntamiento de Lorca, alertó sobre la falta de medidas de choque para frenar el aumento de la ludopatía entre adolescentes que ya tendrían que haber puesto en marcha hace tiempo la Administración regional.

Según destacó el político, hay profesionales de la salud que se dedican a luchar contra este serio problema, y aparecen ya casos de niños con 12 años que se inician el juego online a través de sus celulares. El edil no ha dudado en señalar esta problemática como “la heroína del siglo XXI” por lo fácil que resulta llevarlo a cabo, cuando a esas edades, considera Sosa, tendrían que seguir divirtiéndose con juegos tradicionales.

Por esto, instó al ayuntamiento a que pongan en marcha programas de recuperación de estos juegos tradicionales, para evitar que se pierdan y que los jóvenes tengan otras alternativas de ocio mucho más saludables que la pantalla de un móvil.

Sosa ha recordado que en enero de 2023 el equipo de Gobierno, ante la insistencia de su grupo municipal, modificó el PGOU para que se pudiesen abrir nuevas casas de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo. También se han llevado a cabo medidas desde el Gobierno central como la entrada en vigor del RD 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que desde entonces prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas.

Sosa exige que se tomen medidas por parte de la Administración regional frente a este problema, más allá del anuncio de la consejería de Sanidad en 2021 del Plan Regional sobre Adicciones, que contempla programas en los institutos sobre los riesgos de las apuestas y juegos on line, de los cuales, afirmó, no tiene constancia que se hayan llevado a cabo en Lorca. Más aún, destacó que aún así serían insuficientes, porque se necesita de una acción continuada y no de charlas puntuales.

Más allá de esta propuesta de la consejería de Sanidad, Sosa considera que la de Educación debería plantearse la prohibición del uso de móviles en los institutos, para no favorecer estas prácticas entre compañeros de clase. Lo que sí van a proponer a nivel local, afirma Sosa, es que los locales de apuestas que carezcan de licencia de actividad sean clausurados de inmediato. “Seguimos luchando para que los que hay abiertos sean alejados de los centros educativos“, afirmó, por eso su grupo llevará una iniciativa al próximo Pleno en ese sentido.

En enero de 2023, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, anunció junto al vicealcalde, Francisco Morales, la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal. A través del mismo, el Gobierno regula la ubicación de las salas de juego y los centros de culto y limita el uso de los bajos comerciales como viviendas.

Mateos detalló: “Esta modificación tiene como objetivo atajar la problemática que presentaron, básicamente, tres actuaciones: la conversión de bajos comerciales en viviendas, la excesiva implantación de salones de juegos de apuestas en nuestro término municipal y la implantación de centros para actividades de culto en los bajos de edificios”.

Y luego resaltó: “Se interviene en relación a las salas de juego recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar de nuestro municipio tendrán que situarse a más de 500 metros de equipamientos esenciales, deportivos, sociosanitarios, culturales, consultorios y centros de salud, colegios e institutos, una misma distancia que deberá existir, como mínimo, entre un salón de juegos y otro”.

Sin embargo, a pesar de que esta medida lleva menos de un año en funcionamiento y que ya ha dado frutos, el edil Sosa afirma que es insuficiente y así lo planteará en el próximo Pleno.

Ver también: La ciudad de Huelva se suma a combatir la ludopatía