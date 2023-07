Agencieros de San Juan reportan una caída del 30% en la recaudación de la lotería

La Cámara de Agencias de Lotería de la provincia argentina manifestó su preocupación por la situación.

Argentina.- Agencieros de la provincia de San Juan se encuentran en estado de alerta ante la abrupta baja en la recaudación de las ventas de la lotería. Concretamente, desde la Cámara de Agencias de Lotería (CALA) aseguran que en el último año la caída reportada es del 30 por ciento.

Ernesto Pérez, de CALA, explicó que esta situación viene de la mano con la alta inflación y quedó en evidencia en los primeros seis meses del año. De hecho, asegura que varios agencieros abandonaron el rubro ante esta crisis en la industria.

En ese sentido, Pérez le dijo al medio local Diario La Provincia SJ: “Si bien la gente juega por una necesidad, juega menos. Ahí vemos la falta de dinero. En estos tiempos difíciles no la pasamos muy bien” y agregó: “Si bien esto es un juego para distraerse, la gente piensa en los aumentos y otros gastos que tiene, y no en juegos”.

Asimismo, el representante de los agencieros sanjuaninos destacó que en todas las opciones que tiene el jugador, el Quini 6 es el juego más atractivo para los sanjuaninos por el pozo que siempre tiene y la modalidad.

Pérez explicó que con la caída de las ventas, se suma la merma en la cantidad de agencias que se mantienen en la provincia.

“Han habido en los últimos periodos muchos cambios de domicilios y cierres que en otros años ha sido distinto. No ha crecido, no es como tiempo atrás. El problema es que la situación económica no ayuda, han subido los alquileres y muchos han decidido entregar la llave de la agencia o cerrar”, reconoció.

A su vez, remarcó que como en la capital provincial los alquileres son más altos, muchos agencieros eligen reubicarse en otros departamentos de San Juan o directamente cambiar de rubro.

“Se suele decir que cuando se está en peor situación, se juega más pero en realidad no es así. Se juega menos dinero pero nos afecta bastante, la gente hoy no está en el tema del juego, cuando la situación es difícil”, finalizó el representante de CALA.

Sala de sorteos de San Juan

Este año, el Ministerio de Obras y Servicios de San Juan, a través de la Subsecretaría de Arquitectura llamó a licitación para iniciar la remodelación de la sala de sorteos de la Caja de Acción Social de San Juan (CAS). La obra estaba planificada para el año 2020, pero la pandemia retrasó su comienzo.

El proyecto consiste en la remodelación y reubicación de la actual sala de sorteos. De acuerdo con lo informado por la CAS, el objetivo es lograr mayor credibilidad en los sorteos, para ello los bolilleros tendrán que estar de frente, y para poder llevarlo a cabo se unirá dos salones contiguos que son el Salón del ex Registro Civil y donde actualmente funciona el Quini 6.

El presupuesto oficial para realizar estos trabajos asciende a AR$83.800.000 (al mes de diciembre 2022).