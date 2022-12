AGA: “Los estadounidenses apuestan más de medio billón de dólares ilegalmente cada año”

El informe establece que las apuestas ilegales le quitan a los gobiernos estatales 13.300 millones de dólares en ingresos fiscales al año.

Estados Unidos.- Un nuevo informe encargado por la American Gaming Association (AGA) estimó que los estadounidenses apuestan un estimado de USD511 mil millones cada año con casas de apuestas deportivas ilegales y no reguladas, sitios web de juegos de azar y “juegos de habilidad”.

El informe establece que tales apuestas ilegales les roban a los gobiernos estatales USD13,3 mil millones en ingresos fiscales anuales, casi USD2,5 mil millones más de lo que generaron los operadores con licencia en 2021 (USD11,7 mil millones). También le cuesta a la industria del juego legal USD44,2 mil millones en ingresos anuales, o casi la mitad de los USD92 mil millones en ingresos comerciales y tribales combinados informados en 2021.

El presidente y Director Ejecutivo de AGA, Bill Miller, dijo: “Los juegos de azar ilegales y no regulados son un flagelo para nuestra sociedad, se aprovechan de los consumidores vulnerables, eluden las obligaciones reglamentarias y roban a las comunidades ingresos fiscales críticos para infraestructura, educación y más”.

“Siempre hemos sabido que el mercado ilegal y no regulado es expansivo, pero este informe ilustra cuán omnipresente es”, agregó.

El estudio fue realizado por The Innovation Group y se basa en gran medida en una encuesta de 5284 adultos estadounidenses, examinando sus comportamientos de juego del año pasado con operadores legales e ilegales, así como observaciones de máquinas de juego no reguladas. Incorpora datos disponibles públicamente sobre el tamaño del mercado de juegos legales y ciertos mercados estatales de máquinas de juego.

Apuestas Deportivas

El informe de AGA estima que los estadounidenses apuestan USD63.800 millones con casas de apuestas ilegales y sitios en el extranjero a un costo de USD3.800 millones en ingresos por juegos y USD700 millones en impuestos estatales. Dado que se proyecta que los estadounidenses colocarán USD100 mil millones en apuestas deportivas legales este año, estos hallazgos implican que los operadores ilegales de apuestas deportivas están capturando casi el 40 por ciento del mercado de apuestas deportivas de EE.UU.

Si bien los números son significativos, también demuestran el movimiento de los estadounidenses hacia el mercado regulado con la expansión de las apuestas deportivas legales a 36 estados y el Distrito de Columbia.

El informe también encontró que el 49 por ciento de los apostadores deportivos del año pasado han realizado una apuesta con un operador ilegal. Investigaciones anteriores de AGA muestran que más de la mitad de los estadounidenses que apuestan en deportes con operadores ilegales creen que están apostando legalmente.

iGaming

Los estadounidenses apuestan un estimado de USD337,9 mil millones con sitios web de juegos ilegales, con una pérdida de USD3,9 mil millones en ingresos fiscales estatales. Con USD13.500 millones en ingresos estimados, el mercado ilegal de iGaming en los EE. UU. es casi tres veces más grande que el mercado legal de juegos de los EE.UU., estimado en USD5.000 millones en 2022.

Con igaming solo legal en seis estados, casi la mitad de los estadounidenses (48 por ciento) que han jugado tragamonedas en línea o juegos de mesa en el último año han jugado en casinos en línea ilegales.

Máquinas no reguladas

Las máquinas de juego no reguladas también continúan proliferando, con un estimado de 580 651 máquinas no reguladas en los EE.UU. Con 870 000 máquinas reguladas en casinos y rutas de tragamonedas, eso significa que el 40 por ciento de todas las máquinas de juego en los EE. UU. no tienen licencia.

Según los datos regulatorios estatales para máquinas similares, el porcentaje de ganancias del operador en las máquinas de juego no reguladas es significativamente más alto que en las máquinas tragamonedas de casino legales.

Durante los últimos 12 meses, las máquinas tragamonedas en Nevada tienen una tasa de ganancias del 7,16 por ciento, en comparación con una tasa de ganancias estimada de casi el 25 por ciento para las máquinas no reguladas, lo que demuestra cómo las máquinas no reguladas se aprovechan de los clientes.

“Todas las partes interesadas (los legisladores, las fuerzas del orden, los reguladores, las empresas legales) deben trabajar juntas para erradicar el mercado de juegos de azar ilegales y no regulados. Esta es una lucha en la que estamos a largo plazo para proteger a los consumidores, apoyar a las comunidades y defender a los miembros respetuosos de la ley de nuestra industria”, concluyó el informe.