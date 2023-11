Acusan al alcalde de Temuco de llevar adelante una “persecución” contra los “casinos populares”

Los empresarios denuncian que la autoridad se niega a venderles patentes comerciales.

Chile.- Luego de que la Municipalidad de Temuco se lanzara contra los casinos ilegales, tras el allanamiento en 28 locales de juegos de azar ilegales, en los que se incautaron más de 1.500 máquinas tragamonedas, los locatarios chilenos de casinos de juegos de azar acusaron al alcalde Roberto Neira de persecusión.

Ernesto Núñez, abogado representante de los dueños de los llamados “casinos populares”, aseguró en Radio Bio Bio que existe un “trato discriminatorio” hacia ellos y agregó que los casinos clandestinos -operados por ciudadanos extranjeros- aún se mantienen abiertos.

En ese sentido, Núñez agregó, en comunicación con el medio local Araucanía Noticias: “Acá nuestros representados tuvieron por años patentes y cocrearon con el municipio una ordenanza que siguen cumpliendo. Esa ordenanza los restringe en horarios de funcionamiento, ingreso de menores, prohibición de venta de alcohol, cigarrillos, etc. Ellos siempre han cumplido, a diferencia de los extranjeros que llegaron sin ningún documento”.

Y agregó: “Abren locales de la noche a la mañana en Temuco, en cualquier horario y sin ninguna restricción. El problema es que los metieron a todos en un mismo saco y, como los extranjeros no van al municipio a presentarse ni a solicitar ninguna patente, es a los chilenos a los que más han perseguidos porque el municipio tiene sus nombres y apellidos, tiene sus direcciones, etc”.

Además, desde el grupo insistieron que se encuentran abiertos a trabajar en una salida consensuada con el municipio, con la misión de obtener una patente municipal, pero que se les ha negado.

El representante legal de los dueños de los locales explicó: “Nosotros ofrecimos al municipio y a la PDI, antes de los allanamientos, entregar las tarjetas de las máquinas para que las revisaran, pero nunca tuvimos respuesta. Luego hicieron todo este show mediático de ir a allanar locales, donde además priorizaron a los locales de chilenos por sobre los extranjeros”.

“Además, actualmente existe la circular 140 de contraloría donde textualmente especifican los requisitos para la solicitud de informes a la SCJ. En el caso que un municipio tenga dudas sobre si una máquina está prevista o no en alguna de las modalidades de máquinas de azar. Para ello, es el municipio el que debe consultar a la Superintendencia, remitiendo antecedentes que se indican en la circular y que buscamos hacer, pero que en la municipalidad no conocen. No están al día con esta circular”, explicó.

Por su parte, el alcalde Neira señaló que seguirán adelante en materia penal, sin distinguir nacionalidad y no descartó que durante los próximos días se efectúen nuevos allanamientos a otros casinos que se encuentran distribuidos por la capital regional y que operan fuera del marco de la ley.

La cruzada de Temuco

En marzo de este año, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisibles 34 querellas presentadas por la Municipalidad de Temuco, en contra de 50 locales de juegos de azar que, pese a que se les caducó la respectiva patente, siguen funcionando.

Las querellas fueron presentadas tras agotarse la etapa administrativa en la que la Municipalidad de Temuco resolvió no renovar las patentes de los locales ahora querellados, lo que fue respaldado por decisiones judiciales, incluida una sentencia de la Corte Suprema.

Marcando un hito a nivel nacional, al ser el primer municipio que logra recientemente y en vía judicial caducar todas las patentes de locales de juegos y que presenta querellas en contra de quienes explotan este tipo de negocios, la Municipalidad de Temuco, a través de la Dirección Municipal de Asesoría Jurídica, presentó el 28 de febrero 34 querellas en contra de 50 locales, acusando que estos negocios mantienen una actividad comercial ilícita asociada a “máquinas de azar”, que ahora avanzan gracias a la decisión del juzgado.

En las querellas se detalla que los citados locales ejercen una actividad económica de juegos de azar sin patente comercial y estos, a su vez, deben estar autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), lo que tampoco ocurre por lo que se configura un delito previsto en el artículo 277 del Código Penal.