TaDa Gaming participará de sua primeira cúpula da AIBC Eurasia

Fornecedora de jogos apresentará seus produtos inovadores para novos públicos.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming participará do primeiro AIBC Eurasia Summit , em Dubai, de 23 a 25 de fevereiro, no Festival Arena, no InterContinental Hotel Dubai Festival City.

O Eurasia Summit está sendo realizado em conjunto com a Affiliate World, dando acesso a 5.000 afiliados; e com a expectativa de 14.000 delegados presentes, a expectativa por networking bem-sucedido e compartilhamento de informações entre os setores digitais da região é alta.

A TaDa demonstrará seus produtos localizados e personalizados no Stand 84G. Oferecendo resultados mensuráveis por meio da priorização de tecnologia e inovação, esses produtos permitem um engajamento significativo com vários grupos demográficos e ajudaram a construir o nome da TaDa para parcerias poderosas.

A Eurásia é um mercado importante para a TaDa, e a empresa já começou a construir uma forte presença lá. A parceria ativa com empresas locais líderes para aprimorar habilidades de localização e fornecer uma equipe internacional para responder aos interesses dos clientes provou ser bem-sucedida até o momento; e a TaDa está buscando estender seu alcance por meio de colaborações estratégicas semelhantes.

Sean Liu, Diretor de Gestão de Produtos, comentou: “Esquemas de regulamentação favoráveis aos negócios e suporte governamental ajudam a colocar a Eurásia na vanguarda do mundo dos negócios digitais. Estamos muito felizes em conhecer os principais operadores e as empresas que impulsionam esse novo ambiente dinâmico e mostrar a eles o valor que nossos produtos trazem para a indústria.”

