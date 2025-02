TaDa Gaming confirma presença na ENADA Primavera 2025

Provedor de conteúdo vai mostrar portfólio diversificado e jogos de tiro e pesca exclusivos

Comunicado de imprensa.- O provedor de conteúdo, TaDa Gaming, apresentará seu portfólio no estande 030, ENADA Primavera, Rimini, Itália, de 17 a 19 de fevereiro de 2025. Esta é a primeira participação da TaDa no evento B2B focado no sul da Europa e as expectativas são altas.

Como fornecedora de lançamentos de pesca e tiro, a TaDa criou conscientização sobre esses jogos emocionantes em toda a América Latina e Europa, com sucesso significativo já na Itália.

Os visitantes da TaDa Experience Zone no Stand 030 aproveitarão uma introdução personalizada a esse novo estilo de jogo. Oportunidades de aprendizado e entretenimento vêm com o jogo de tiro e pesca líder de mercado da TaDa, Ocean King Jackpot , e o novo lançamento temático Fortune Zombie em uma visualização única de pré-lançamento.

Com uma ‘Máquina de Arcade’ original com o novo estilo de jogos de tiro e pesca para celular, os visitantes podem mergulhar em um mundo experimental de habilidade, estratégia e sorte para descobrir como os lançamentos de tiro e pesca funcionam tanto online quanto em cassinos físicos para o máximo em jogabilidade envolvente.

Liderando a tendência de jogos sociais e jogabilidade multijogador e solo, além de desafios no jogo e desenvolvimento de habilidades, os jogos de pesca e tiro são fáceis de aprender, com regras simples, jogabilidade progressiva e visuais espetaculares, tudo isso resultando em rodadas mais longas.

Ao também oferecer uma biblioteca diversificada de slots, fliperamas, jogos de mesa e ferramentas de gamificação, todos traduzidos, localizados e certificados para diversos mercados, a TaDa Gaming garante que trabalhar com ela oferece benefícios imediatos para maior engajamento e retenção dos jogadores.

Os principais lançamentos certificados para o mercado italiano incluem Devil Fire 1 e Devil Fire 2 , com jackpot e bônus múltiplos; a série Fortune Gems de melhor desempenho; e o bônus de tiro a monstros Crazy Hunter .

Para mais informações, visite o site tadagaming.com. As reuniões para o ENADA Primavera podem ser pré-agendadas por e-mail.