SYNOT: “Recebemos um excelente feedback sobre a nossa presença no evento ICE deste ano”

Miroslav Valenta e Roland Andrýsek, diretores de vendas do Grupo SYNOT, e Martina Krajčí, CCO da SYNOT Games, compartilharam suas impressões sobre a participação deles no ICE Barcelona 2025 e falam seus planos para este ano.

Entrevista exclusiva.- Durante a última edição da ICE, que aconteceu de 20 a 22 de janeiro em Barcelona, ​​a Focus Gaming News teve a oportunidade de conversar com Miroslav Valenta e Roland Andrýsek, diretores de vendas do Grupo SYNOT, e Martina Krajčí, CCO da SYNOT Games, sobre o participação no evento, os produtos e inovações da SYNOT que mais impressionaram os visitantes e os planos para o ano em termos de metas e presenças futuras em outras conferências.

Como vocês avaliariam o desempenho e a presença do Grupo SYNOT durante o evento?

Valenta: Avaliamos nossa experiência de forma muito positiva. Recebemos um excelente feedback sobre a nossa presença no evento ICE deste ano. Nosso estande era completamente novo e tinha o dobro do tamanho do anterior, em Londres. Mudamos para um ambiente com o estilo inspirado em um cassino e dedicamos uma grande parte do estande aos nossos produtos interativos e online. Isso nos permitiu apresentar quase todo o nosso portfólio de máquinas para cassinos físicos, o que é ótimo.

Também tivemos um grande número de visitantes vindo ao nosso estande e o que observei foi que eles ficaram muito mais tempo do que antes. Isso é muito importante para nós porque nos permitiu fazer conexões, ter tempo para falar com os clientes e deixar uma forte impressão.

Quais produtos ou inovações apresentados no estande do grupo receberam mais atenção dos participantes?

Krajčí: Eu começaria falando sobre os produtos online. Do ponto de vista dos jogos, não só os jogos em si, mas também os nossos outros produtos ganharam atenção. Um exemplo é nossa ferramenta de retenção, Peak, que inclui prêmios, torneios e a Roda da Sorte. Isto foi particularmente interessante para os nossos clientes atuais e potenciais, que estavam realmente interessados ​​em ver os novos produtos que chegariam aos jogos online.

Valenta: Sobre o segmento de cassino físicos, recebemos um feedback muito positivo sobre nossa mais recente máquina caça-níqueis progressiva vinculada, Super Link, que inclui um recurso de bônus de compra em cada jogo. Ela teve um forte impacto nos nossos clientes que ficaram positivamente surpreendidos com este novo produto.

Também apresentamos um gabinete completamente novo, o ST2-32, que apresenta um painel de toque LCD integrado e um novo mix de jogos chamado Gamifire Prime, que é construído em uma plataforma totalmente nova e inclui uma gama diversificada de jogos clássicos emocionantes e títulos empolgantes Hold&Respin. Essa tecnologia tem chamado muita atenção porque é o produto mais recente do nosso portfólio com alguns conceitos de jogos que nunca usamos antes e isso é algo que chamou a atenção dos nossos clientes e visitantes.

Vocês poderiam compartilhar algumas das principais prioridades e mercados-alvo do Grupo SYNOT para 2025?

Andrýsek: Não houve muitas mudanças desde a última vez que nos falamos. A nossa estratégia de longo prazo permanece a mesma: manter e fortalecer a nossa posição nos mercados existentes e essa é a principal meta para 2025, juntamente com a expansão em algumas regiões.

Falando especificamente sobre produtos para cassinos físicos, nosso principal foco de expansão é a região da América Latina, especialmente nos países da LatAm onde temos uma pequena presença em atividades físicas e online. Obtivemos com sucesso uma licença na Colômbia, também temos uma licença no Brasil, onde estamos prontos para integrar nossos jogos com algumas das maiores operadoras da região.

Também temos atividades no México, tanto em jogos físicos quanto online. Além desses países, vemos um forte potencial na Argentina e no Chile. Ter a oportunidade de estar na ICE Barcelona e apresentar nossos produtos foi ótimo porque devido à mudança de local do evento, tivemos a oportunidade de nos conectar com mais clientes dessas regiões do que poderíamos ter atendido em Londres.

Com quais exposições ou eventos em 2025 vocês estão particularmente animados e o que podemos esperar do Grupo SYNOT nesses eventos?

Andrýsek: Em termos de exposições, estaremos no Belgrade Future Gaming, na Sérvia, que é um mercado muito importante para nós em ambos os segmentos. Esse evento acontecerá em maio. Depois iremos para a Romênia. O ano passado foi desafiante e não expusemos lá, mas este ano estamos retornando a Bucareste.

Participaremos também da exposição de Sófia, capital da Bulgária, onde tivemos oportunidade de expor no ano passado. Foi a nossa primeira vez lá porque entramos no mercado búlgaro no ano passado. Além disso, um dos eventos mais importantes para nós é o SYNOT Open Day. Este é um evento extremamente importante para nós, pois trazemos centenas de parceiros de negócios e clientes.

“É extremamente popular e uma ótima oportunidade para apresentar nossos produtos mais recentes. Juntamente com as vitrines de produtos, também realizamos apresentações onde compartilhamos insights sobre tendências e desenvolvimentos na indústria de jogos”.

Krajčí: No que diz respeito à indústria online, teremos este ano um estande no SBC Lisboa e também no SiGMA Roma, que recentemente mudou de local, de Milão para Roma.

Também estaremos presentes no SBC Summit Rio, pois estamos ampliando nossa presença online na América Latina como mencionamos. Além disso, estaremos no evento de Rimini, na Itália, no próximo mês. Além disso, estamos analisando vários eventos africanos e talvez algumas exposições canadenses.

