“O Samba é super”: Superbet será patrocinadora do desfile das escolas de samba do Rio de 2025

A empresa de apostas esportivas também vai patrocinar camarotes do Rio Carnaval.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas Superbet anunciou que será patrocinadora oficial do Rio Carnaval 2025, o desfile da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A empresa de iGaming adotou o slogan “Aqui o Samba é Super” e pretende patrocinar também os camarotes Allegria e Rio Carnaval dos desfiles carnavalescos.

“O Rio Carnaval é uma festa única, que reúne milhões de pessoas. Para a Superbet, investir no Rio Carnaval é fomentar a cultura popular brasileira, começando pelo samba, que é um dos maiores patrimônios culturais do país. Estamos cada vez mais empenhados em apoiar iniciativas que fortalecem a identidade nacional e criam experiências significativas ao nosso público,” afirmou o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca.

Para o anúncio da parceria, a Superbet lançou um vídeo nas redes sociais estrelado pelo carnavalesco Milton Cunha, que por anos foi um dos comentaristas dos desfiles de Carnaval na televisão brasileira.

A companhia de apostas pretende promover interações com o público, dentro e fora da Sapucaí, entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março. A empresa dele levar os apresentadores Getúlio Vargas, o GV, e Wallace Mendonça, o Neguerê, para interagir com os foliões durante os dias de festa.

A marca da Superbet estará estampada em diversas estruturas no Sambódromo, além das quadras das escolas e da Cidade do Samba. A empresa já foi patrocinadora de outras grandes eventos musicais e culturais no Brasil, a exemplo do Lollapalooza, Rock in Rio e The Town.

Além da área musical e de entretenimento, a Superbet iniciou o ano de 2025 com investimentos em divulgação da marca através de patrocínios a importantes campeonatos regionais do futebol brasileiro. A companhia adquiriu os naming rights dos campeonatos Baiano, Carioca, Cearense e Gaúcho, além da edição deste ano da Copa do Nordeste.

A companhia é uma das 14 casas de apostas que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. A operadora de iGaming é patrocinadora máster de dois clubes futebol da Série A do Brasileirão, o Fluminense e o São Paulo.

Veja também: Maior bandeirão do mundo: casa de apostas Superbet promove ativação com a torcida do São Paulo