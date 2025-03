Número 1: Ivan Montik é eleito o principal líder do iGaming na Europa em 2025

Executivo é o fundador da SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia para a indústria de iGaming,

Comunicado de imprensa.- O fundador da SOFTSWISS, Ivan Montik, foi reconhecido como CEO do Ano na Indústria de iGaming no European CEO Awards 2025. O prêmio destaca executivos que estabelecem novos padrões de excelência e inovação em seus setores.

A escolha de Montik reflete seu impacto no desenvolvimento da indústria de iGaming. Desde a fundação da SOFTSWISS em 2009, ele tem promovido uma abordagem visionária, focada na criação de um ecossistema de produtos que aprimoram a experiência dos jogadores e impulsionam o crescimento dos clientes.

A premiação levou em conta os marcos alcançados pela SOFTSWISS em 2024, como a nomeação do ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello como Diretor Não Executivo para a América Latina e a consolidação do Game Aggregator como o maior hub de conteúdo da indústria, com mais de 27.800 jogos disponíveis.

Além disso, a empresa expandiu seu portfólio com três novas soluções: Lotto Software, Retail Betting Solution e um módulo de Corrida de Cavalos, integrado ao Sportsbook.

Outro fator determinante para o reconhecimento foi a excelência no atendimento ao cliente. Segundo uma pesquisa da agência de marketing Kantar, a SOFTSWISS obteve uma avaliação de 8,1 de 10 na satisfação geral do Game Aggregator e 7,4 de 10 para a Plataforma de Cassino.

Ao comentar sobre a premiação, Ivan Montik destacou a importância do trabalho em equipe:

“Agradeço aos organizadores por me homenagearem individualmente e reconhecerem a SOFTSWISS como um todo. Esta decisão demonstra que as empresas de iGaming estão conquistando seu espaço na comunidade empresarial. Acredito que o futuro do iGaming ainda está se desenrolando e que, em breve, conquistaremos ainda mais prêmios fora do setor. Mas quero destacar especialmente o papel de toda a equipe da SOFTSWISS por trás dessa conquista. Sua criatividade, pensamento inovador e dedicação contínua à melhoria dos nossos produtos e serviços são a verdadeira essência do nosso sucesso.”

