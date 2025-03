Networking e sorteio de prêmios: 1xBet destaca presença no SBC Summit Rio 2025

Empresa foi patrocinadora premium do evento realizado no final de fevereiro.

Comunicado de imprensa.- A 1xBet foi um dos destaques do SBC Summit Rio 2025, realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Em um ambiente propício para networking e negócios, a empresa reuniu parceiros e potenciais clientes para discutir oportunidades no setor de apostas esportivas e iGaming.

No evento, participantes tiveram acesso a estudos de caso sobre como potencializar a rentabilidade com o programa de afiliados da 1xBet. A empresa, que se consolidou como uma das principais do setor na América Latina, reforçou seu compromisso com a regulamentação do mercado.

A marca também foi uma das primeiras a solicitar autorização para operar sob as novas regras no Brasil e já concluiu seu processo de licenciamento no Peru. Durante o evento, executivos da companhia compartilharam experiências sobre o diálogo com reguladores e os benefícios de atuar dentro do marco legal.

Além das discussões estratégicas, o estande da 1xBet promoveu um sorteio de prêmios para os visitantes, com destaque para um MacBook Pro e um iPhone 16. O espaço também contou com momentos de descontração, como coquetéis e uma competição interativa no jogo Giant Buzz Wire.

Em comunicado, a empresa destacou a importância do evento para o setor e agradeceu aos organizadores e palestrantes pelas discussões e insights apresentados.

SBC Summit Rio 2025 reúne líderes do setor

O SBC Summit Rio 2025 discutiu os rumos do mercado de apostas e jogos na América do Sul, abordando temas como regulamentação, parcerias entre casas de apostas e clubes esportivos, além da relação com a mídia.

O evento contou com mais de 15.000 participantes, incluindo representantes de 6.000 operadoras e mais de 400 programas de afiliados. A feira reuniu 250 expositores e patrocinadores, que compartilharam suas experiências em painéis e workshops.

Autoridades do governo brasileiro também participaram das discussões, reforçando o papel da regulamentação no desenvolvimento do setor.