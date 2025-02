Major League Baseball e Sportradar anunciam expansão da parceria exclusiva até 2032

Como parte da parceria, a MLB passa a ter uma participação acionária na Sportradar.

Comunicado de imprensa.- A Major League Baseball (MLB) e a Sportradar Group anunciam a extensão e ampliação de sua parceria de longa data, a renovação se inicia na temporada de 2025. O novo acordo tem como objetivo maximizar o potencial dos dados e conteúdos audiovisuais da MLB, ao mesmo tempo em que impulsiona a popularidade do beisebol em todo o mundo.

Como parte da parceria, a MLB passa a ter uma participação acionária na Sportradar, fortalecendo ainda mais a colaboração entre as duas organizações e apoiando oportunidades de crescimento futuro.

Pelos novos termos do contrato, a Sportradar, em parceria com a MLB, terá exclusividade na distribuição dos dados oficiais da liga com transmissão em tempo real (latência ultrabaixa), além de conteúdos audiovisuais e do MLB Statcast Data. Esses materiais serão disponibilizados para sua rede global de clientes, que inclui 800 operadoras de apostas esportivas e 900 empresas de mídia.

O crescente interesse pelo beisebol em mercados como América Latina e Ásia, somado à expansão da legalização das apostas esportivas, cria novas oportunidades para ampliar o uso dos dados e conteúdos da MLB.

Para garantir a integridade do esporte, a Sportradar continua fornecendo serviços de monitoramento de apostas com sua solução Universal Fraud Detection System (UFDS), além de suporte investigativo e educacional para a MLB.

A parceria também prevê a colaboração no desenvolvimento de produtos impulsionados por inteligência artificial, utilizando dados de rastreamento dos jogadores para criar experiências imersivas e altamente personalizadas para os fãs. Como parte do acordo, a Sportradar pagará taxas anuais de licenciamento e a MLB receberá até 1.855.724 ações ordinárias Classe A ao longo do período do contrato, sujeitas a termos e condições usuais.

Kenny Gersh, Vice-Presidente Executivo de Mídia e Desenvolvimento de Negócios da MLB, afirmou: “A Sportradar tem sido uma grande parceira da MLB, especialmente ao nos ajudar a navegar pela legalização e evolução do cenário global de apostas esportivas. Ao longo de nossa colaboração, a Sportradar desenvolveu produtos inovadores baseados nos melhores dados da MLB. Estamos entusiasmados em continuar inovando juntos para oferecer produtos e serviços envolventes aos fãs da MLB em todo o mundo.”

Carsten Koerl, CEO da Sportradar, comentou: “Estamos muito felizes em dar continuidade à nossa parceria de longa data com a MLB, e este novo acordo marca um novo capítulo em nossa jornada conjunta. Nossa colaboração vai além do uso de tecnologia e conteúdo de ponta – trata-se também de criar produtos inovadores que ampliem o engajamento dos fãs e os aproximem ainda mais do jogo”.

“Ao unir nossas forças, podemos explorar novas oportunidades e alcançar mais fãs ao redor do mundo, moldando o futuro do entretenimento esportivo. Este acordo também fortalece nossa estratégia de crescimento, agregando valor para nossos acionistas à medida que expandimos nossas margens e geramos um fluxo de caixa sólido”, complementou Koerl.

A Sportradar é parceira oficial da MLB desde 2019. Recentemente, a liga escolheu a solução Synergy Sports Coaching & Scouting da Sportradar para oferecer análises detalhadas de desempenho esportivo aos seus 30 clubes.

