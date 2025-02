Hebara no CGS Rio 2025: Inovação e regulamentação no setor de loterias

Diretor Executivo da empresa comenta sobre suas perspectivas para o evento, as mudanças no setor com as novas regulamentações e os projetos futuros.

Entrevista exclusiva.- A Hebara, empresa atuante na distribuição de produtos lotéricos no Brasil, marcará presença no CGS Rio 2025. Nesta entrevista, Amilton Noble, Diretor Executivo da empresa, fala sobre suas expectativas para o evento, o impacto das novas regulamentações no setor e os planos para o futuro.

Qual é o principal objetivo da Hebara ao participar do CGS Rio 2025 e quais novidades ou soluções serão apresentadas durante o evento?

O CGS se consolidou como um dos eventos mais importantes no calendário nacional. Para qualquer empresa que atua no setor de jogos, apostas e loterias, é fundamental estar atualizada, e este evento oferece a oportunidade de participar de painéis com os especialistas mais renomados da indústria. Além disso, por ser um evento mais exclusivo, o networking e as conexões geradas no CGS são fundamentais. Por essa razão, sempre faço questão de participar.

Este ano, no CGS Rio, terei a oportunidade de fazer parte de um painel sobre o papel regulador das Loterias Estaduais e Municipais, um tema de grande relevância e que tem gerado intensos debates no Brasil.

Considerando o papel da Hebara na distribuição de produtos lotéricos no Brasil, como vocês enxergam o futuro do setor com os avanços tecnológicos e as novas regulamentações do mercado?

É inegável que, com o avanço da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil, as loterias tradicionais ficaram em segundo plano. No entanto, isso está começando a mudar, com operações como a Loteria de São Paulo, que já está em fase de ativação, e outras como as do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, do Espírito Santo e de Santa Catarina, que estão próximas de definir seus modelos e iniciar as operações. Espero que isso aconteça ainda em 2025.

Amilton Noble, Diretor Executivo da Hebara (Foto: Divulgação-Hebara)

Como a maior empresa nacional na distribuição de produtos lotéricos, com mais de três décadas de experiência, a Hebara sempre esteve e continuará presente em todas as discussões relacionadas a jogos, apostas e loterias, seja contribuindo para o debate ou participando diretamente dos processos de concessão.

Atualmente, fazemos parte de um grupo de empresas que uniram suas experiências na indústria para avaliar cada oportunidade que surge no mercado brasileiro e latino-americano.

A Hebara tem planos de expansão ou novas parcerias estratégicas que possam ser compartilhadas com a indústria durante o CGS Rio?

A Hebara sempre atuou com uma abordagem conservadora, com os “pés no chão”. Avaliamos cuidadosamente cada oportunidade que se apresenta e contribuímos ativamente no setor, seja por meio de uma MIP (Manifestação de Interesse Privado), um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) ou participando de licitações quando a entidade reguladora publica um processo interno.

Certamente, 2025 trará novidades para a atuação da Hebara no cenário de jogos no Brasil. No entanto, ainda é cedo para revelar nossas estratégias.

A presença da Hebara no CGS Rio 2025 reafirma seu compromisso com a evolução do setor lotérico no Brasil. Sua participação em debates essenciais e sua abordagem estratégica posicionam a empresa como um ator fundamental no desenvolvimento de novas oportunidades no mercado. Sem dúvida, sua trajetória e visão continuarão a definir os rumos da indústria.