Giro da Semana – 07 de Março

Bem-vindo à mais recente edição do nosso Focus Gaming News Weekend Conversation Corner, uma exploração concisa das principais manchetes da semana que chamaram a atenção do mundo. Ao destilar o turbilhão de eventos em um resumo claro e focado, vamos cobrir as histórias cruciais que moldaram a narrativa, influenciaram políticas e iniciaram discussões. Junte-se a nós enquanto filtramos o ruído e apresentamos uma visão geral condensada dos desenvolvimentos críticos da semana, mantendo-o atualizado sobre o que realmente importa no mundo em constante evolução de hoje.

Mantenha-se informado, mantenha-se inspirado e continue jogando. E tenha um ótimo fim de semana pela frente!

Fernando Saffores – Fundador e CEO da Focus Gaming News

O Instituto de Pesquisa DataSenado realizou uma pesquisa de opinião sobre a legalização de cassinos e apostas no Brasil, buscando compreender a visão dos brasileiros sobre temas em debate no Congresso Nacional. A pesquisa foi feita por telefone com cidadãos maiores de 16 anos, utilizando um processo de discagem aleatória de dígitos. Os dados serão analisados pelos profissionais do DataSenado, sem previsão de divulgação dos resultados. A H2 Gambling Capital divulgou uma pesquisa que aponta que as apostas esportivas devem dominar 55% do mercado de jogos online no Brasil em 2025, seguido pelos caça-níqueis com 27% e jogos de cassino ao vivo com 6%. A empresa estima um aumento significativo no número de contas ativas de usuários em plataformas de jogos de azar online, gerando uma receita bruta considerável para as casas de apostas.

Especialistas estimam que o mercado brasileiro de apostas movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano, representando quase 1% do PIB do país. Com a regulamentação do setor, a tendência é de expansão, empregando de 150 mil a 200 mil pessoas. Dados mostram que as casas de apostas não prejudicaram o varejo, com um crescimento de 4,1% em 2024. O Brasil é responsável por 57% do GGR na América Latina. O CEO do Galera.Bet destaca o sistema financeiro e tecnológico do Brasil como fatores para o domínio do mercado de apostas na região. O CEO da Ana Gaming ressalta o impacto positivo das apostas esportivas no ecossistema esportivo brasileiro. A regulamentação das apostas permitiu o crescimento econômico de diferentes segmentos, com a injeção de recursos na atividade esportiva.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets investiga a influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras e possíveis atividades criminosas das empresas do setor. O prazo para encerrar a CPI é 30 de abril, mas o presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), acredita que será necessário mais tempo devido ao extenso trabalho a ser realizado. A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke, denuncia a perda de arrecadação de impostos e planeja apresentar um projeto de lei para ampliar a atuação da Anatel. A proposta visa atribuir responsabilidades a provedores de conexão e agentes de serviços habilitadores da conectividade. Até o momento, a CPI realizou seis reuniões, sendo quatro para depoimentos.

Uma pesquisa realizada pela Agência Virta em parceria com o Instituto QualiBest revelou as plataformas de apostas online mais populares entre os brasileiros: Betano, Bet365 e Esporte da Sorte. A Betano lidera com 40% de preferência, seguida pela Bet365 com 33% e Esporte da Sorte com 21%. Os fatores que mais influenciam na escolha incluem agilidade nos pagamentos, segurança dos dados e atuação dentro das regulamentações brasileiras. 40% dos entrevistados veem de forma positiva a publicidade dessas empresas em eventos esportivos, enquanto 30% não veem impacto negativo. Redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook e TikTok são a principal fonte de informação para 55% dos participantes. A pesquisa entrevistou 824 pessoas em todas as unidades federativas do Brasil e no Distrito Federal.