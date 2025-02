FBMDS patrocina o SBC Summit Rio impulsionando sua expansão no Brasil

A conferência vai reunir os principais players da indústria de jogos da América Latina, de 25 a 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Comunicado de imprensa.- A FBMDS, provedor de jogos para cassinos online reconhecido mundialmente por sua liderança em soluções inovadoras de vídeo bingo, vai patrocinar o SBC Summit Rio, um dos eventos mais influentes da indústria de jogos na América Latina, que irá decorrer de 25 a 27 de fevereiro no Rio de Janeiro, no Brasil.

Com a recente abertura do mercado brasileiro apresentando muitas oportunidades, a SBC Summit Rio serve como o ponto de encontro ideal para a FBMDS fortalecer sua estratégia de expansão no país. Durante o evento, a equipe de especialistas da FBMDS estará disponível para networking e troca de insights com profissionais do setor, destacando como a inovação em vídeo bingo e o portfólio diversificado da empresa podem atender às demandas do mercado local.

Após a sua mais recente certificação para operar no mercado brasileiro, a FBMDS está confiante que, estando presente na SBC Summit Rio, poderá dar passos importantes na consolidação da sua presença neste mercado, reforçando a identificação e o reconhecimento profundo dos diferentes perfis de jogador existentes no país.

“Nossa participação no SBC Summit Rio reafirma o compromisso da FBMDS em fortalecer a conexão com o mercado brasileiro e consolidar nossa posição como referência em soluções rentáveis para cassinos online, combinando inovação e a expertise em vídeo bingo. A recente certificação de nossos produtos no Brasil marca um avanço estratégico, ampliando nossas oportunidades de negócios. Estamos entusiasmados com as possibilidades que este evento proporciona para expandir parcerias e levar aos operadores soluções que maximizam resultados, sempre alinhadas à regulamentação do país”, afirma Renato Almeida, Diretor na FBMDS.

A FBMDS traz consigo o seu pioneirismo em vídeo bingo, entregando títulos inovadores e culturalmente relevantes que ressoam com públicos globais. Este ano, a marca tem previsto o lançamento da coleção única Infinity Series – uma experiência de vídeo bingo completamente inovadora e rica em sessões de jogo memoráveis.

Além do vídeo bingo online, a FBMDS tem somado pontos em outros segmentos de jogos de cassino online, tais como os jogos de crash, jogos de mesa, lottos e slots. Para este evento, a FBMDS irá priorizar o contato direto e próximo com os participantes, promovendo discussões sobre o futuro do entretenimento digital no Brasil e no mundo, agora que seu portfolio de jogos está preparado para abraçar o mercado com sua mais recente certificação.

