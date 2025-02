Expansão na América Latina: Relax Gaming chega ao Brasil e Peru

A fornecedora de iGaming amplia sua presença na região, disponibilizando mais de 40 títulos para operadoras dos dois paises.

Comunicado de imprensa.- A Relax Gaming, agregadora de iGaming e fornecedora de conteúdo, expandiu sua presença na América Latina ao entrar nos mercados brasileiro e peruano em 1º de janeiro. O movimento segue a estreia da empresa na região com sua entrada no México em 2021 e na Colômbia em 2022.

Com a nova expansão, a Relax Gaming passou a oferecer mais de 40 títulos para operadoras como Kaizen, Bet365 e Paddy Power Betfair no Brasil, além de Betsson e SkillOnNet no Peru. Além disso, a empresa disponibilizará jogos desenvolvidos por parceiros de seu programa de agregação Silver Bullet.

“A mudança do Brasil em direção ao jogo online regulamentado é um dos desenvolvimentos mais empolgantes da indústria, e o Peru sempre foi uma região que tem grande importância e promessa. Com o licenciamento e a estrutura de jogo responsável em vigor, a Relax Gaming está bem posicionada para capitalizar esses mercados em crescimento”, afirmou Alexia Smilovic Rønde, Chief Regulatory Officer da empresa.

“A Relax Gaming agora concentrará seus esforços na expansão de sua presença nesta parte do mundo, alinhando-se com sua estratégia de crescimento mais ampla em mercados regulamentados”, acrescentou.

A Relax Gaming foi recentemente nomeada a Melhor Fornecedora de Software de Jogos Móveis no EGR B2B Awards, Desenvolvedora de Cassino/Slot do Ano no SBC Awards e recebeu o prêmio de Lançamento de Produto do Ano da GGA pelo Dream Drop Jackpots em fevereiro.

A empresa oferece mais de 4.000 jogos de cassino online, desde seus slots proprietários de alto desempenho até uma biblioteca significativa e variada de conteúdo de estúdios terceirizados cuidadosamente selecionados por meio de seus programas de parceria.