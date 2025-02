Raízes do Fenômeno: em parceria com o São Cristóvão, Betfair lança camisa em homenagem a Ronaldo

O ex-jogador Ronaldo Nazário começou a carreira no clube carioca São Cristóvão.

Rio de Janeiro.- A casa de apostas esportivas Betfair lançou uma camisa comemorativa do time de futebol São Cristóvão, produzida pela .pormenor, em homenagem ao ex-jogador Ronaldo Nazário. O ex-atleta começou a carreia no time carioca e depois fez história jogando por grandes times da Europa, onde recebeu o apelido de “Fenômeno” e pela seleção brasileira.

Considerado um dos maiores atacantes da história, Ronaldo é embaixador da Betfair e foi homenageado com uma camisa que alia técnicas artesanais e inovações tecnológicas. Foram produzidas apenas 150 peças e o ídolo do futebol ajudou a escolher as pessoas que ganhariam as camisas de presente.

A campanha de lançamento da peça de colecionador tem o slogan: “Toda história começa com uma aposta”. O São Cristóvão é um time com mais de 126 anos de existência, que leva o nome do bairro carioca em que está localizado. Com dificuldade para se manter, o clube atualmente disputa a Série B1 do Campeonato Carioca.

“Quando começamos este projeto, queríamos criar algo que honrasse tanto o Ronaldo quanto o São Cristóvão. A camisa é uma representação dessa interseção entre tradição e modernidade. Cada detalhe foi pensado para capturar a essência do clube de bairro que possui uma história riquíssima e a grandeza do Fenômeno em sua passagem marcante”, afirmou o diretor criativo da .pormenor, Bernardo Pormenor.

“O São Cristóvão é onde tudo começou para mim. Ver esse legado ser celebrado com uma camisa tão especial é emocionante. A camisa está linda, com certeza é um item colecionável que será o desejo de muitos pois possui a história rica de um clube carioca, que está ligado às raízes do futebol brasileiro, e fico muito feliz por fazer parte disso junto com a Betfair”, comentou Ronaldo.

Aidan Kilcoyne, head de patrocínio da Betfair, também falou sobre a campanha: “Revisitar o início da carreira do nosso embaixador Ronaldo e celebrar sua trajetória implacável mostra que toda aposta tem um potencial gigantesco — e de apostas ousadas a gente entende. O São Cristóvão reconheceu o talento de Ronaldo antes de todos e essa aposta conquistou o mundo. Na Betfair, temos muito orgulho em trabalhar com um ídolo como o Ronaldo”, disse.

“Compreendemos a sua importância no mundo do futebol, especialmente para os brasileiros, e isso nos inspirou a criar algo unicamente especial como ele, item de colecionador, ressoando com as emoções, paixões e histórias do brasileiro. Afinal, toda grande conquista começa com uma aposta”, complementou Kilcoyne.

