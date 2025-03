DATA.BET marca presença no BiS SiGMA Americas 2025

Empresa estreia no BiS SiGMA Americas 2025, destacando suas soluções inovadoras em apostas de esports e conteúdo virtual.

Comunicado de imprensa.- A DATA.BET fortalece sua presença no mercado latino-americano com sua participação no BiS SiGMA Americas 2025. Esta marca a estreia da fornecedora com estande no evento brasileiro, destacando seus planos ambiciosos de apresentar soluções premium de apostas em eSports e conteúdo virtual.

No estande E140, a equipe da DATA.BET se conectará com clientes e parceiros atuais e potenciais, apresentando melhorias em produtos de apostas e dados de eSports. Os visitantes poderão explorar a Single Page Application (SPA) tecnicamente aprimorada e widgets interativos projetados para otimizar a experiência de apostas, especialmente em dispositivos móveis, e aumentar a eficiência operacional.

Além disso, a empresa oferece cobertura abrangente de esports com mais de 35 disciplinas e 12.500 eventos ao vivo mensalmente. Juntamente com sua linha de esportes virtuais, que conta com 600.000 eventos anuais, a DATA.BET oferece um amplo espectro de conteúdo de apostas.

Otto Bonning, Head de Vendas da DATA.BET, afirmou: “À medida que a indústria evolui, seguimos focados em equipar os operadores com soluções completas necessárias para o sucesso. A América Latina representa um mercado-chave para muitas empresas de apostas. Nossa presença no BiS SiGMA Americas 2025 reforça nosso compromisso com esta região e com as empresas que buscam desenvolvê-la, e mal podemos esperar para nos conectar com profissionais e parceiros líderes.”

Para explorar e saber mais sobre os produtos da DATA.BET, agende uma reunião com a equipe através do e-mail [email protected].