Concurso 2.833 da Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 131 milhões

Um apostador do Rio de Janeiro acertou a sequência de dezenas: 01 – 03 – 13 – 16 – 36 – 56.

São Paulo.- Um sortudo acertou as seis dezenas extraídas no sorteio do concurso 2.833 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta terça-feira (25), no Espaço da Sorte, Caixa Loterias, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) acertou sozinha o prêmio máximo e vai levar mais de R$ 131 milhões (USD 22 mi).

Foram extraídos os números: 01 – 03 – 13 – 16 – 36 – 56. Além do prêmio máximo, outras apostas menores também foram contempladas. 205 pessoas tiveram cinco acertos e vão receber, cada um, R$ 35,6 mil (USD 6.154). De acordo com a Caixa, 11.347 apostadores acertaram quatro dezenas e ficarão R$ 919,56 (USD 158,89) cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (27). Os interessados em adquirir bilhetes têm até as 19h para fazer as apostas. O bilhete simples custa R$ 5 (USD 0.86). Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país e também pela Internet, no site da Caixa Econômica Federal. Nos dois casos, apenas maiores de 18 anos podem jogar.

Veja também: como ganhar na Mega-Sena

A probabilidade de vencer um concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.

Ainda de acordo com a administradora das loterias federais, para o caso de uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, cujo bilhete custa R$ 22.522,50 (USD 3.893,87), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em cerca de 10 mil.

Veja também: Saiba como jogar no Dia de Sorte, uma das modalidades lotéricas da Caixa Econômica Federal