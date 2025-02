1ª Copa Betsul de Beach Tennis: casa de apostas promove torneio em Salvador

Competição será realizada de 6 a 9 de fevereiro, com a participação de mais de 500 jogadores.

Salvador.- Salvador (BA) será o palco da 1ª Copa Betsul de Beach Tennis, evento patrocinado pela casa de apostas, que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de fevereiro. A competição, que será realizada na Associação Atlética Banco do Brasil, promete atrair grande público, com a expectativa de 4.500 pessoas e mais de 500 atletas de destaque no esporte.

A Betsul, conhecida por suas apostas esportivas, usou seu perfil no Instagram para divulgar a competição, escalando o ex-BBB e embaixador da marca, Davi Brito, para convidar os fãs de beach tennis a acompanharem o torneio. Em uma das postagens, a casa de apostas destacou a energia do evento, convidando os seguidores a torcerem e vibrar com cada jogada.

Além de patrocinar o evento, a Betsul oferecerá odds para os usuários que desejarem fazer apostas nos jogadores participantes. O torneio será realizado com inscrições através do aplicativo LetzPlay.

O beach tennis tem se consolidado como um dos esportes mais populares no Brasil, especialmente após a pandemia. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o número de praticantes cresceu de 400 mil para 1,1 milhão entre 2021 e 2023, refletindo a crescente popularidade do esporte.

