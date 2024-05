Uplatform celebra su paso por BIS SiGMA Americas 2024

Uplatform participó en el evento del igaming que se llevó a cabo en São Paulo, Brasil, del 23 al 25 de abril.

Comunicado de prensa.- Tras el cierre de SiGMA Americas 2024, Uplatform celebró su paso por el evento y afirmó haber dejado una marca indeleble en uno de los eventos del igaming más importantes de la región, que tuvo lugar en São Paulo, Brasil, del 23 al 25 de abril.

«El Grupo SiGMA orquestó una notable convergencia industrial y logró reunir a los principales proveedores, operadores y afiliados de América Latina para un vibrante intercambio de ideas e innovaciones», afirmó la empresa.

«Nuestro stand no fue simplemente otro espacio dentro del evento, fue el epicentro de SiGMA Americas, y dejó a todos los visitantes con ganas de más», aseguraron. Los asistentes al stand de Uplatform quedaron cautivados por una variedad de actividades y ofertas. Además, participaron en juegos interactivos, saborearon cócteles personalizados y encontraron agradables sorpresas en el camino. El concepto «U_Blast» subrayó la capacidad de Uplatform para respaldar las empresas de igaming de los clientes con agilidad y soluciones personalizadas.

Según la empresa, los visitantes quedaron gratamente encantados con la amplia y rica gama de funciones que ofrece la solución Uplatforms. La cúspide de su experiencia fue la cautivadora exhibición de las apuestas deportivas; desde campeonatos globales hasta ligas locales, la casa de apuestas de Upatform mostró una amplia gama de eventos deportivos, atendiendo a los variados intereses de los entusiastas latinoamericanos.

«No solo tenemos una amplia cobertura de fútbol, ​​sino que también contamos con la cobertura de deportes electrónicos más amplia de la industria con DOTA 2, CS: GO y FIFA, League of Legends, Quake Champions, Rainbow Six, Call of Duty y muchos más juegos para apostar», agregaron.

Desde la perspectiva de Uplatform, la exposición no solo estuvo llena de entusiasmo, fue un tesoro escondido de ideas valiosas. Al reflexionar sobre el evento, el equipo se da cuenta de que la profundidad del conocimiento adquirido será fundamental para dar forma a sus proyectos futuros.

Uplatform ha recopilado una gran cantidad de información que guiará su camino a seguir. Cada interacción y observación les ha proporcionado una comprensión más profunda de su industria y audiencia. Armado con esta nueva visión, Uplatform está preparada para innovar y sobresalir en el futuro, aprovechando las lecciones aprendidas de esta inolvidable experiencia de exposición.

Mientras las noticias sobre BIS SiGMA Americas 2024 repercuten en toda la industria, Uplatform está preparada para continuar su viaje de potenciar los negocios del igaming en América Latina. Con una firme dedicación a la excelencia y una profunda comprensión de los matices regionales, Uplatform sigue siendo un aliado formidable para las empresas que aspiran a conquistar nuevos horizontes en el ámbito en constante expansión del igaming.