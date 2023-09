Únete a los guerreros vikingos en el nuevo slot de Booming Games: “Power of the Vikings”

Booming Games invita a los jugadores a una épica aventura vikinga con su última tragamonedas, “Power of the Vikings”, con comodines, multiplicadores y ganancias colosales.

Comunicado de prensa – Booming Games invita a los jugadores a unir fuerzas con intrépidos guerreros y zarpar para descubrir nuevas tierras y expandir el imperio vikingo en su último lanzamiento de tragamonedas: “Power of the Vikings”.

“Power of the Vikings” es un tragamonedas de aventuras 5×3 repleta de multiplicadores, comodines aleatorios, tiradas gratis y potentes funciones.

Los jugadores pueden empezar a embolsarse el botín con hasta 6 comodines aleatorios o hasta 5 comodines multiplicadores que pueden aparecer aleatoriamente durante una tirada del juego base y, para conseguir una ganancia realmente enorme, un comodín colosal de 4×3 también puede aparecer aleatoriamente para conseguir pagos del tamaño de un vikingo.

“Power of the Vikings” sigue los pasos de sus últimos títulos populares como Gold Gold Gold, TNT Bonanza, Mammoth Tundra, Buffalo Hold and Win y The Wild Wings of Phoenix – este nuevo lanzamiento seguro que cautivará al público.

Booming Games va viento en popa, con juegos en directo en algunos de los principales operadores del sector, como Betsson, NordicBet y Wunderino. Este lanzamiento llega justo después de que Booming Games anunciara la semana pasada que acaba de obtener la certificación en Dinamarca.

Moritz Blume, director de Producto de Booming Games, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de ‘Power of the Vikings’, una emocionante tragamonedas que llevará a los jugadores a un viaje épico”.

“Queremos que los jugadores se sumerjan en un mundo que les lleve al Valhalla y de vuelta, disfrutando de un juego repleto de emocionantes características que les mantendrán realmente comprometidos y entretenidos”.

“Estamos impacientes por ver este último lanzamiento en los lobbies de los casinos, por lo que les invitamos a que cojan su escudo y su hacha, suban a bordo y experimenten el poder de los Vikingos”.