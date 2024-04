Turf brasileño: la ABCPCC designó a un nuevo presidente

La Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida nombró a Julio Belardi de Almeida Camargo.

Brasil.- El martes pasado, la Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários do Cavalo (ABCPCC) llevó adelante su asamblea electoral en la que se eligió a su nuevo líder: Julio Belardi de Almeida Camargo, proclamándose la elección de la única lista que se presentó en los comicios.

Luis Felipe Brandão dos Santos, ahora sucedido por «Julinho» Camargo, concluye su mandato tras tres años de gestión en la entidad.

El nuevo presidente recientemente electo se manifestó: «Me gustaría agradecer mucho a Luis Felipe por toda la asociación durante esta última gestión, en la que formamos una amistad aún más sólida, de mucha confidencialidad y seguridad, a lo largo de estos años. También me gustaría agradecer a todos los expresidentes que me invitaron, desde joven, a formar parte de la junta directiva o el consejo, y por la experiencia que pude adquirir durante este tiempo. Agradezco a Sergio (Coutinho Nogueira), cuyas gestiones también participé, así como al presidente Quintella, por todo su apoyo. Además, me gustaría felicitar a Luis Felipe por su última gestión, que considero excelente«.

Tras concluir su mandato, Luis Felipe Brandão dos Santos, reflexionó sobre el rumbo y las actividades de ABCPCC en los últimos años.

«Durante estos últimos tres años, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Recuerdo nuestra primera reunión en Bagé, en el Haras Old Friends, sobre la Copa Precocidad y Velocidad, que se consolidó como un éxito entre propietarios y criadores. También creo que ha habido una valorización de la Copa dos Criadores, en gran parte debido a la dedicación de nuestros directores para buscar inscripciones y contactar con los criadores, lo que resultó en que el año pasado tuviéramos alrededor del 45 por ciento de la generación inscrita, cuando lo «normal» siempre fue alrededor del 20 por ciento. Como consecuencia, hubo un círculo virtuoso que generó mayores ingresos para los premios del festival. La modernización de los estatutos de ABCPCC, con la creación de vicepresidencias específicas para cada área de actividad, nos garantizó una mayor efectividad en la gestión de cada segmento. Apoyamos importantes publicaciones de Samir Abujamra y Alceu Athaíde. En 2022 tuvimos otra edición del anuario de reproductores y, ahora, en 2024, tendremos otra con más de 70 inscripciones. Por último, me gustaría agradecer especialmente a José Luiz Glaser por su dedicación y cuidado en la gestión financiera de la asociación, así como a Sergio Coutinho Nogueira por las inversiones realizadas en el sistema durante su gestión», concluyó.

Tras la elección del presidente la nueva junta directiva queda conformada: presidente: Julio Belardi de Almeida Camargo y vicepresidente, Armando Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui.