TransAct amplía su alcance en Panamá a través de asociación estratégica con Suppliers of Panamá, Inc

En virtud de esta asociación, Suppliers of Panamá respaldará las ventas y el servicio de la línea Epic de productos de juego de TransAct en todo el país.

Comunicado de prensa.- TransAct Technologies Incorporated anunció una nueva asociación estratégica con Suppliers of Panamá, Inc., un proveedor de servicios técnicos de primer nivel para el sector del juego de Panamá. En virtud de esta asociación, Suppliers of Panamá respaldará las ventas y el servicio de la línea Epic de productos de juegos de TransAct en todo Panamá, brindando un mejor acceso a soporte y tecnología de alta calidad.

Establecida en 2018, Suppliers of Panamá se ha ganado una reputación de excelencia en servicios técnicos, mantenimiento, reparaciones y soporte logístico para los principales operadores de casinos de Panamá. Su profundo conocimiento de la industria y su amplio alcance en todo el país los convierten en un socio ideal para llevar las soluciones de juegos Epic de TransAct a una audiencia más amplia en Panamá, con un compromiso con el inventario local, reparaciones rápidas y una integración perfecta de productos.

Tracey Winslow, CRO de TransAct Technologies, dijo: «Estamos entusiasmados de colaborar con Suppliers of Panamá, Inc., cuya experiencia y compromiso con la industria del juego se alinean perfectamente con los nuestros».

Luego, agregó: “Con esta asociación, nuestro objetivo es mejorar la experiencia del cliente para los operadores de juegos de Panamá al ofrecer ventas y soporte convenientes y disponibles localmente para nuestra línea Epic. Juntos, estamos preparados para ofrecer productos y servicios de la más alta calidad que impulsarán la eficiencia operativa y la satisfacción del juego tanto para los operadores como para los jugadores”.