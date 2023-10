Trabajadores de casinos de Buenos Aires en estado de alerta en reclamo de mejoras salariales

Desde AECN anunciaron un plan de lucha que desembocará en posibles medidas de fuerza a llevarse a cabo durante el próximo fin de semana.

Argentina.- Desde la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN), sindicato mayoritario de los trabajadores de casinos de la Provincia de Buenos Aires, emitieron un comunicado explicando la difícil situación que atraviesan los trabajadores y la inminencia de que se materialicen medidas de fuerza para dotar de mayor fuerza al reclamo.

“Lamentablemente el Instituto Provincial de Loterías y Casinos no acompañó con decisiones sectoriales ese empuje del poder Ejecutivo en favor de la clase trabajadora. Se negó sistemáticamente a dar debates específicos de la actividad, como lo son el Juego Online y el Aumento de Productividad, facultad exclusiva del IPLyC, que afrontaría con recursos que salen del Fondo Provincial del Juego (FROPROJUE). La ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el espacio de Unión por la Patria, nos plantean la necesidad de discutir la distribución del ingreso, para que los beneficios generados desde la actividad por las y los trabajadores, no se queden en manos de cuatro vivos”, señala el comunicado emitido por el gremio.

La decisión de la fecha para una posible medida de fuerza no es azarosa. Entre el próximo viernes 13 de octubre y el lunes 16 de octubre, en Argentina, habrá un fin de semana largo con cuatro días de receso en los cuales muchas de las salas de juego, en especial aquellas ubicadas en ciudades turísticas como Mar del Plata, esperan recibir un gran afluencia de visitantes. La amenaza de AECN, entonces, pone en jaque el correcto funcionamiento de los establecimientos en una de las fechas más importantes en cuanto a recaudación por fuera de la temporada alta.

Entre los reclamos de AECN se consigna que no se tuvieron en cuenta los reclamos gremiales y sí los patronales. “La apertura de 24 horas en el Casino Tigre y el Casino Central, las cuales se tomaron sin generar las condiciones necesarias (contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras e incorporación de nuevas categorías para la correcta programación y atención de las salas). El apuro fue mayúsculo, en un nado sincronizado al ritmo de los pedidos de los operadores. Después de semanas, e incluso meses, de planteos e intentos de negociación sin haber obtenido respuesta, nuestra Asociación entiende que el diálogo está acabado por la pura y exclusiva responsabilidad de las autoridades del IPLyC”. Por este motivo, se cristalizó la amenaza de medidas de fuerza efectivas.

El comunicado de AECN advirtiendo ante posibles medidas de fuerza.

Más allá de esto, y ante la inminencia de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, desde AECN manifestaron su apoyo a la actual gestión e incluso aseguraron que apoyan la campaña de Fernanda Raverta como intendenta de Mar del Plata. Por este motivo, desde la ciudad costera argentina, algunos sectores, off the record, advierten que un riesgo que se corre es que la medida de fuerza afecte sólo a esta ciudad, cuyo intendente actual, Guillermo Montenegro, es de otro signo político.

