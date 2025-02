Supuesta colusión de casinos en Chile: exgerentes de Dreams se defienden

Jaime Wilhelm y Claudio Tessada respondieron al requerimiento de la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Chile.- Sigue avanzando la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y cinco de sus altos directivos por supuestamente haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos en 2020 y 2021, a casi cinco meses de la presentación de la acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Ahora fue el turno de dos exgerentes de Dreams de presentar su defensa. Mediante dos escritos, tanto Jaime Wilhelm, exgerente general, como Claudio Tessada, exgerente de Administración y Finanzas, respondieron formalmente al requerimiento de colusión presentado por la FNE negando las acusaciones. Cabe recordar que las tres empresas requeridas, junto del expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky; el presidente y dueño de Dreams, Claudio Fischer; y el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber ya habían respondido a la denuncia.

Asesorados por los abogados Radoslav Depolo y Giancarlo Lorenzini, ambos exejecutivos de Dreams negaron en su contestación haberse coludido y solicitaron al TDLC rechazar el requerimiento del ente persecutor. Según señalan ambos escritos, los hechos en que se funda la acusación, «o no son ciertos, o no son efectivos, o no se desarrollaron de la manera en que la Fiscalía los presenta, o no son indicativos ni reveladores ni prueba de participación alguna en la supuesta colusión”.

“La acusación contra Jaime Wilhelm se sustenta en una delación compensada plagada de inconsistencias y en una interpretación sesgada de un bono de retención que nunca influyó en su actuar”, señala el escrito de 203 páginas del exgerente general. Además, enfatiza que “todas las decisiones de Dreams respecto de su participación en los procesos licitatorios fueron adoptadas exclusivamente por su directorio”.

“Todas las determinaciones relevantes fueron adoptadas por el directorio y los accionistas, particularmente por Claudio Fischer. Por lo tanto, resulta incompatible con la realidad sostener que Wilhelm podría siquiera haber logrado un acuerdo colusorio como el descrito en el Requerimiento”, sostiene la contestación del exejecutivo.

La defensa de Wilhelm cuestiona la labor de la FNE, acusándola de replicar el relato del delator (Nicolás Imschenetzky expresidente de Marina del Sol), sin realizar un análisis crítico. “La FNE ha replicado, casi de manera literal, el relato del delator”, señala el documento compartido a través de medios locales.

Otra de las críticas es que la Fiscalía habría interpretado de manera sesgada la evidencia, sacando de contexto ciertos hechos y conversaciones. “El requerimiento contra nuestro representado descansa en las afirmaciones de un delator y en inferencias que la FNE pretende construir a partir de los supuestos comportamientos que habría incentivado”, plantea la defensa, destacando que no hay pruebas directas que vinculen a Wilhelm con la supuesta colusión.

Además, la defensa sostiene que la FNE omitió considerar el contexto económico y regulatorio de las licitaciones, ignorando la crisis financiera, política y sanitaria que afectó el desarrollo de estos procesos. También desestima la acusación de que Wilhelm eliminó mensajes de WhatsApp relevantes para la investigación, afirmando que un peritaje demostró que “no hay evidencia de un borrado selectivo de mensajes, sino que el estado en que se encontraron ciertos chats es atribuible a la utilización de las funciones estándar de WhatsApp como ‘Vaciar chat’ o ‘Eliminar chat’”.

En ese sentido, otro de los puntos clave abordados en la contestación es la interpretación de ciertos mensajes por parte de la FNE. La defensa manifiesta que estos han sido sacados de contexto, tergiversados o no constituyen prueba de un acuerdo colusorio. Respecto al grupo de WhatsApp de los ejecutivos de Dreams, apuntado por la Fiscalía como indicio de colusión, la defensa aseguró que Wilhelm “no tuvo una participación relevante en esas discusiones” y que todas las decisiones de la empresa fueron tomadas exclusivamente por el directorio.

Asimismo, la defensa también apunta al testimonio de Nicolás Imschenetzky, expresidente de Marina del Sol y delator clave en el caso, señalando que su relato es inconsistente y no aporta pruebas concretas contra Wilhelm.

Por su parte, en su contestación de 148 páginas, Claudio Tessada, exgerente de Administración y Finanzas de Dreams, explicó que las decisiones estratégicas de Dreams eran adoptadas exclusivamente por su directorio, mientras que “el equipo ejecutivo, liderado por Jaime Wilhelm, quien fue gerente general desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2023, ejecutaba las directrices, decisiones y órdenes del directorio”. Asimismo, sostiene que su labor se enfocó en preparar alternativas para la competencia en licitaciones y que su actuar no facilitó ninguna colusión.

En su defensa, los abogados de Tessada también cuestionan la credibilidad de Nicolás Imschenetzky, indicando que “la declaración de Imschenetzky comete a lo menos tres falsedades en lo que respecta a la participación de Claudio Tessada en esos hechos”.