Sportradar comparte sus resultados financieros del año 2023

Los ingresos de todo el año 2023 aumentaron un 20 por ciento anual, hasta llegar a los €877,6m.

Comunicado de prensa.- Sportradar ha anunciado hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Carsten Koerl, consejero delegado de Sportradar, declaró al respecto: «2023 ha sido otro año dinámico y exitoso para la compañía, con nuestro tercer año consecutivo de crecimiento de ingresos superior al 20 por ciento, una mejora de la rentabilidad y la expansión de los márgenes. Estamos satisfechos con nuestro impulso de crecimiento, impulsado por nuestra cartera de contenidos, la mejor de su clase, nuestra innovadora hoja de ruta de productos y nuestras capacidades tecnológicas».

«Para 2024, tenemos previsto seguir ampliando nuestro negocio a escala mundial, con un objetivo de crecimiento de al menos el 20 por ciento en ingresos y EBITDA ajustado. Dado nuestro liderazgo en el mercado y nuestra confianza en las perspectivas de rentabilidad y tesorería a largo plazo de la empresa, hemos autorizado un programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de dólares. Seguimos centrados en la ejecución disciplinada de nuestra estrategia de crecimiento y en aportar un enorme valor a nuestros clientes y accionistas», agregó.

Resultados destacados del año 2023

Los ingresos del ejercicio completo de 2023 aumentaron un 20 por ciento hasta llegar a los €877,6m en comparación con el año anterior, impulsados por el crecimiento del 20 por ciento de las apuestas en el resto del mundo y del 30 por ciento en EE.UU. Los ingresos del ejercicio completo se situaron en el extremo superior de la horquilla de perspectivas anuales de la compañía para 2023, de €870,0m a €880,0m.

El beneficio total de las operaciones continuadas en 2023 fue de €34,6m, frente a los €10,5m del año anterior. El EBITDA ajustado1 para todo el año 2023 aumentó un 33 por ciento hasta €166,8m en comparación con el año anterior y se situó en el extremo superior de la horquilla de perspectivas anuales de la empresa para 2023, de €162,0 a €167,0m.

El beneficio total de las operaciones continuadas, como porcentaje de los ingresos, para todo el año 2023 fue del 4 por ciento, frente al 1 por ciento del año anterior. El margen EBITDA ajustado1 para 2023 aumentó más de 177 puntos básicos hasta el 19 por ciento en comparación con 2022, impulsado principalmente por el fuerte apalancamiento operativo de los derechos deportivos y los costes de personal.

El efectivo y los equivalentes de efectivo aumentaron a €277,2m a 31 de diciembre de 2023, y la liquidez total disponible para su uso a 31 de diciembre de 2023, incluidas las líneas de crédito no dispuestas, fue de €497,2m.

Autorizó un programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de dólares, dada la confianza en las perspectivas a largo plazo y la capacidad de generar un importante exceso de capital en el futuro.

La empresa reiteró que espera lograr un crecimiento interanual de al menos el 20 por ciento en ingresos y EBITDA ajustado1 en el ejercicio 2024. Para más detalles, véase la sección «Perspectivas financieras anuales» de este comunicado de prensa.

Datos financieros destacados del cuarto trimestre de 2023

Los ingresos del cuarto trimestre de 2023 aumentaron un 22 por ciento, hasta los €252,6m, en comparación con el cuarto trimestre de 2022, con un crecimiento en todos los segmentos.

El beneficio total de las operaciones continuadas en el cuarto trimestre de 2023 fue de €23,2m, frente a las pérdidas de €33,3m del mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado1 de la empresa en el mismo periodo aumentó un 13 por ciento, hasta €39,5m, en comparación con el cuarto trimestre de 2022, debido principalmente al fuerte crecimiento de los ingresos.

El beneficio total de las actividades continuadas, como porcentaje de los ingresos, en el cuarto trimestre de 2023 fue del 9 por ciento, frente al (16 por ciento) del mismo trimestre del año anterior. El margen EBITDA ajustado1 fue del 16 por ciento en el cuarto trimestre de 2023, frente al 17 por ciento del periodo del año anterior.

La Tasa Neta de Retención de Clientes1 (TNR) de la Compañía fue del 111 por ciento en el cuarto trimestre de 2023, lo que demuestra la fortaleza de la Compañía en la venta cruzada y el upselling a sus clientes.

A 31 de diciembre de 2023, Sportradar contaba con una liquidez total de €497,2m, incluidos 277,2 millones de efectivo y equivalentes de efectivo y una línea de crédito no dispuesta de 220,0 millones de euros.

_________________________________

1 Medida financiera o métrica operativa que no se ajusta a las NIIF; véanse «Medidas financieras y métricas operativas que no se ajustan a las NIIF» y las tablas adjuntas para más explicaciones y conciliaciones de las medidas que no se ajustan a las NIIF con las medidas NIIF.

Hechos destacados recientes de la empresa

Sportradar lanzó un paquete de productos sin precedentes, ATP Service+, como resultado de la obtención por parte de la empresa de los derechos globales de datos de apuestas y medios de la ATP. Sportradar y la ATP colaboran ahora para impulsar el crecimiento comercial del tenis y mejorar la participación de los aficionados.

Sportradar firmó acuerdos con la NASCAR, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Bundesliga , la principal liga de fútbol alemana, por los derechos exclusivos de datos globales.

, la principal liga de fútbol alemana, por los derechos exclusivos de datos globales. Sportradar amplió los acuerdos con BetMGM y Caesars Sportsbook para los datos oficiales de la NBA. Por primera vez, Sportradar proporcionará a estos sportsbooks productos y servicios que aprovechan los datos de seguimiento óptico de la NBA como resultado de su asociación exclusiva con la NBA. Esto permitirá a las casas de apuestas deportivas aumentar sus mercados de proposición, parlays en el mismo partido, así como los mercados de apuestas in-play.

Sportradar fue seleccionada por la Taiwan Sports Lottery Company para impulsar su Lotería Deportiva con una solución omnicanal personalizada de apuestas deportivas y gestión de jugadores. Como parte de un consorcio, Sportradar gestionará la Lotería Deportiva hasta 2033 utilizando el sistema de gestión de cuentas de jugadores y apuestas deportivas de extremo a extremo ORAKO de la empresa.

para impulsar su Lotería Deportiva con una solución omnicanal personalizada de apuestas deportivas y gestión de jugadores. Como parte de un consorcio, Sportradar gestionará la Lotería Deportiva hasta 2033 utilizando el sistema de gestión de cuentas de jugadores y apuestas deportivas de extremo a extremo ORAKO de la empresa. Alpha Odds, la herramienta automatizada de recálculo de probabilidades de Sportradar, se lanzó con un aumento medio de beneficios del 10 por ciento para los clientes en 2023.

FanID, que conecta a los titulares de derechos y marcas con los aficionados al deporte, se lanzó como la primera solución del mercado con una sala de limpieza de datos para hacer frente a la desaparición de las cookies de terceros.

Sportradar recibió varios reconocimientos de la industria, incluyendo Mejor Proveedor de Streaming en Directo en los Premios EGR B2B 2023, Proveedor de Marketing y Servicios del Año en los Premios SBC 2023 y Proveedor de Apuestas Deportivas del Año en los Premios Sigma Asia 2023. Además, Sportradar fue incluida en la lista «Leaders in AI 100» de Business Insider.

Información por segmentos

Apuestas RoW

Los ingresos del segmento en el cuarto trimestre de 2022 aumentaron un 29 por ciento, hasta €105,9m, en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de las ventas de las ofertas de mayor valor añadido de la empresa, incluidos los servicios gestionados de apuestas (MBS), que aumentaron un 83 por ciento hasta los €38,3m. El crecimiento de los MBS se atribuyó a una facturación anualizada3 récord de MTS de más de 19 400 millones de euros, favorecida por la Copa Mundial de la FIFA, y al éxito de su estrategia de trasladar a los clientes existentes a productos de mayor valor añadido.

El EBITDA2 ajustado del segmento en el cuarto trimestre de 2022 aumentó a €46,3m en comparación con el cuarto trimestre de 2021. El margen de EBITDA ajustado del segmento2 disminuyó al 44 por ciento, frente al 56 por ciento del cuarto trimestre de 2021, debido al aumento de la inversión en tecnología de IA para MTS y tecnología de visión por ordenador.

RoW Audiovisual (AV)

Los ingresos del segmento en el cuarto trimestre de 2022 aumentaron un 17 por ciento hasta €41,8m en comparación con el cuarto trimestre de 2021. El crecimiento se debió a la venta cruzada de contenidos audiovisuales a los clientes de datos existentes y a la ampliación de las ventas de la cartera AV con los clientes AV existentes.

El EBITDA2 ajustado del segmento en el cuarto trimestre de 2022 aumentó un 20 por ciento hasta €11,9m en comparación con el cuarto trimestre de 2021. El margen de EBITDA ajustado del segmento2 fue del 28 por ciento en el cuarto trimestre de 2022 y 2021, ya que el crecimiento de los ingresos de AV se vio compensado por mayores costes de producción y personal.

Estados Unidos

Los ingresos del segmento en el cuarto trimestre de 2022 aumentaron un 77 por ciento hasta €41,2m en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Este crecimiento se debió al aumento de la venta cruzada de productos no relacionados con datos a operadores de apuestas, así como al crecimiento del mercado de apuestas subyacente debido a la legalización de las apuestas en nuevos estados.

El EBITDA ajustado del segmento2 en el cuarto trimestre de 2022 fue de €4,3m, frente a una pérdida de €7,6m en el cuarto trimestre de 2021, impulsada principalmente por un mayor apalancamiento operativo como resultado de la creciente escala del negocio a pesar de las continuas inversiones en la cartera de productos y contenidos del segmento estadounidense. El margen de EBITDA ajustado del segmento2 mejoró hasta el 11 por ciento desde el 33 por ciento en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

Costes y gastos