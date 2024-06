Solo un consorcio presenta propuesta en la convocatoria pública de la Lotería de Anápolis

Por unanimidad, el Grupo de Análisis Técnico resolvió aprobar el plan de trabajo, resolviendo también por unanimidad aprobar la solicitud de autorización.

Brasil.- El concejal Jakson Charles anunció que el Poder Ejecutivo de la municipalidad de Anápolis contrató una empresa para realizar un estudio que identificará el mejor tipo de lotería pública a implementar en la ciudad. De esta manera se busca seguir avanzando en la creación de la Lotería de Anápolis.

Sólo el consorcio formado por las empresas Bethanus Assessoria Empresarial y METACNS CO. presentó una propuesta en la convocatoria pública. Los documentos pertinentes a la solicitud de autorización formulada por el consorcio para la realización de los estudios cuyo objeto es la operación de servicios de lotería en el Municipio de Anápolis ya se tramitan en expediente, y ahora se avanzará con sólo estas empresas interesadas en formar parte del proceso. Por unanimidad, el Grupo de Análisis Técnico resolvió aprobar el plan de trabajo, resolviendo también por unanimidad aprobar la solicitud de autorización.

“El próximo 10 de junio la empresa presentará estos datos al consejo formado para debatir este tema, presidido por Eduardo Milke, presidente de Issa (Instituto de Seguridad Social de los Empleados de Anápolis)”, destacó Jakson Charles. Recordó, además, que la ley que creó la lotería municipal fue de su autoría, junto con el presidente Dominguinhos do Cedro.

“La lotería fue creada para que todos sus beneficios se dirijan a Issa, lo que representará una medida importante destinada a equilibrar el instituto de pensiones de los empleados municipales”, resaltó Charles.

“Sabemos que el problema de Issa no se puede resolver en una sola administración. Les he estado diciendo a los intendentes qué propuesta tiene cada uno para solucionar el problema de Anápolis, incluido Issa. Hasta el momento no he tenido respuesta”, afirmó el concejal.

Como legislador, Jakson Charles dijo que exige al alcalde Roberto Naves sobre las acciones para viabilizar Issa, de la misma manera que exigió en el pasado a los entonces alcaldes João Gomes y Antônio Gomide. “Esta es la obligación del concejal, exigir el equilibrio económico de la administración”.